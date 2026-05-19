Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas

El juicio Matías Olmedo, el joven acusado de intentar asesinar a su ex pareja en un brutal ataque ocurrido en Chimbas en enero de 2025, comenzó este martes por la mañana ante un tribunal colegiado que tendrá a su cargo el análisis de las pruebas reunidas durante la investigación. El imputado llega al debate privado de la libertad, luego de haber permanecido detenido desde el hecho y con prisión preventiva prorrogada en distintas oportunidades hasta la apertura del proceso.

Violencia de género Dos meses más de prisión para el acusado de golpear e intentar matar a su expareja en Chimbas

El tribunal está integrado por los jueces Javier Figuerola, Flavia Allende e Irene Mabel Moya, quienes deberán resolver la situación procesal del acusado por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, calificación que encuadra el caso como femicidio en grado de tentativa.

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La causa tuvo un fuerte impacto por la violencia extrema atribuida a Olmedo, de 23 años, quien fue detenido la misma madrugada del ataque, ocurrido el 9 de enero de 2025 en Villa El Salvador, en Chimbas. Según la acusación de la fiscalía de la UFI CAVIG, todo comenzó cerca de las 3 de la madrugada, cuando el acusado y la víctima, que convivían desde hacía algunos meses, mantuvieron una discusión relacionada con el consumo de estupefacientes.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, en medio de la pelea Olmedo tomó del cuello a la joven e intentó asfixiarla en reiteradas ocasiones. Incluso habría utilizado un trozo de tela para ejercer mayor presión sobre el cuello de la víctima. La agresión continuó con golpes en el rostro utilizando un envase metálico y empujones contra un espejo de la vivienda.

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La acusación sostiene además que, aun cuando la mujer cayó al piso, el imputado siguió golpeándola y estrelló varias veces su cabeza contra el suelo. Luego la trasladó hasta el baño, la colocó debajo de la ducha y posteriormente la envolvió con una sábana.

Los gritos desesperados de la víctima alertaron a vecinos de la zona, quienes llamaron al 911. Minutos después arribó personal policial y Olmedo fue detenido en el lugar, mientras que la joven debió ser trasladada a un centro de salud debido a las múltiples lesiones sufridas.

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Tras el hecho, la fiscalía avanzó con la investigación y reunió pruebas testimoniales, periciales y científicas con las que sostuvo la acusación formal contra el imputado. Con la causa elevada a juicio, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi había prorrogado recientemente la prisión preventiva por dos meses más, al considerar que solo restaba la realización del debate oral.

Ahora, con el inicio del juicio, el tribunal comenzará a escuchar a testigos, peritos y a las partes intervinientes para determinar la responsabilidad penal de Olmedo en uno de los casos de violencia de género más graves ocurridos en San Juan durante 2025.