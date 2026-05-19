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En Rivadavia

Tres delincuentes robaron una moto en el barrio Aramburu: quedaron filmados

Uno huyó manejando el vehículo mientras los otros dos lo hicieron en bicicleta. La secuencia fue captada por cámaras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
moto robada

Un hecho de inseguridad afectó a una familia del barrio Aramburu, en Rivadavia, durante la tarde del domingo, cuando delincuentes sustrajeron una motocicleta que era utilizada a diario por su propietario, Exequiel Ríos Chancay.

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El episodio se produjo en el área 6, monoblock 2 del complejo habitacional. Según reconstruyeron los damnificados, el joven había dejado el rodado estacionado frente a su vivienda por unos minutos. A pesar de contar con medidas de seguridad, los ladrones actuaron con rapidez y lograron llevárselo.

De acuerdo a los datos aportados por allegados, en el hecho participaron tres personas. Uno de ellos se retiró conduciendo la moto —una Siam Q dominio A255FEQ— mientras que los otros dos se dieron a la fuga en bicicletas.

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El movimiento de los sospechosos quedó registrado en cámaras de vigilancia de la zona. Vecinos señalaron que escaparon en dirección a Villa Lourdes. Además, en las imágenes se escucha que uno de los involucrados, quien iba a bordo del vehículo robado, sería apodado “Pollo”.

La causa es investigada por efectivos de la Comisaría 27ª, que llevan adelante tareas para identificar a los autores y dar con la motocicleta. En tanto, la familia solicitó la colaboración de la comunidad y difundió un número de contacto (2645854571) para aportar cualquier información que pueda contribuir a la investigación.

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