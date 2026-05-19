Tres delincuentes robaron una moto en el barrio Aramburu: quedaron filmados

Un hecho de inseguridad afectó a una familia del barrio Aramburu, en Rivadavia, durante la tarde del domingo, cuando delincuentes sustrajeron una motocicleta que era utilizada a diario por su propietario, Exequiel Ríos Chancay.

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El episodio se produjo en el área 6, monoblock 2 del complejo habitacional. Según reconstruyeron los damnificados, el joven había dejado el rodado estacionado frente a su vivienda por unos minutos. A pesar de contar con medidas de seguridad, los ladrones actuaron con rapidez y lograron llevárselo.

De acuerdo a los datos aportados por allegados, en el hecho participaron tres personas. Uno de ellos se retiró conduciendo la moto —una Siam Q dominio A255FEQ— mientras que los otros dos se dieron a la fuga en bicicletas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2056699330891743371&partner=&hide_thread=false Tres delincuentes robaron una motocicleta en el barrio Aramburu: quedaron filmados pic.twitter.com/r1or9uZiXs — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 19, 2026

El movimiento de los sospechosos quedó registrado en cámaras de vigilancia de la zona. Vecinos señalaron que escaparon en dirección a Villa Lourdes. Además, en las imágenes se escucha que uno de los involucrados, quien iba a bordo del vehículo robado, sería apodado “Pollo”.

La causa es investigada por efectivos de la Comisaría 27ª, que llevan adelante tareas para identificar a los autores y dar con la motocicleta. En tanto, la familia solicitó la colaboración de la comunidad y difundió un número de contacto (2645854571) para aportar cualquier información que pueda contribuir a la investigación.