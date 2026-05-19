Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

El trágico episodio ocurrió en jurisdicción de Capital, donde una mujer fue encontrada sin vida en el interior de un domicilio ubicado frente a la Plaza La Joroba. Actualmente, el caso está bajo la investigación de los miembros de la UFI Delitos Especiales.

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Según trascendió desde el ámbito judicial, fue su pareja -un alto miembro de la Policía de San Juan- quien descubrió el cuerpo este lunes por la noche. Fuentes del caso indicaron que la escena era impactante y la principal hipótesis que maneja la Justicia por estas horas es que se trataría de un suicidio.

En el lugar se desplegaron los peritajes de rigor correspondientes a este tipo de escenarios. Asimismo, a la pareja de la fallecida se le tomaron muestras de laboratorio para realizarle análisis específicos, una medida de protocolo que busca confirmar de manera científica que el hombre no tuvo participación en el desencadenante de la muerte.

El hallazgo tuvo lugar en un departamento situado sobre la calle General Acha, entre Brasil y 9 de Julio. Según los primeros informes, el inmueble no presentaba signos de violencia ni aberturas forzadas, indicios que refuerzan la teoría de que no hubo terceras personas en el lugar al momento del hecho.

En el operativo trabajaron conjuntamente personal de la Comisaría 3ra, efectivos de la UFI Delitos Especiales N°2 y especialistas de la División Criminalística de la Policía de San Juan.