Hallaron marihuana a tres jóvenes que causaban disturbios en pleno centro

En la madrugada de este martes, personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia demoró a tres jóvenes durante un procedimiento realizado en la intersección de avenida Libertador y Mendoza, en Capital, luego de encontrarles marihuana en su poder.

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El hecho ocurrió alrededor de las 00:10, cuando los efectivos llevaban a cabo recorridas preventivas y detectaron a tres hombres provocando disturbios en la vía pública. Al proceder a su identificación, los uniformados establecieron que se trataba de Carobbio, de 20 años, domiciliado en Rawson; Ibaceta, de Santa Lucía; y Zalazar Godoy, oriundo de Chimbas.

Durante la intervención, los policías percibieron un fuerte olor a sustancia vegetal, por lo que solicitaron a los jóvenes que exhibieran sus pertenencias. En ese contexto, Carobbio entregó dos envoltorios transparentes con marihuana y, posteriormente, durante el palpado de seguridad, extrajo de su campera un tercer envoltorio de mayor tamaño con la misma sustancia.

Según fuentes policiales, en ese momento los tres sujetos comenzaron a insultar al personal actuante.

Tras el secuestro de la sustancia, intervino personal de Drogas Ilegales, que realizó las pruebas de campo correspondientes, arrojando resultado positivo para marihuana. La UFI Federal de San Juan dispuso el inicio de un legajo por infracción a la Ley 23.737 y el secuestro de los elementos, quedando Carobbio vinculado a la causa.

En forma paralela, los tres jóvenes fueron trasladados y alojados en la comisaría jurisdiccional, a disposición de la Justicia.