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Alarma

Revuelo en una escuela sanjuanina: una alumna habría entrado a clases con un arma blanca

La dirección activó el protocolo de seguridad tras la denuncia de estudiantes. Intervino la Policía y la alumna quedó apartada preventivamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Revuelo y operativo en la escuela Domingo French, de Sarmiento, por el supuesto ingreso de una alumna con un arma blanca.

Revuelo y operativo en la escuela Domingo French, de Sarmiento, por el supuesto ingreso de una alumna con un arma blanca.

Momentos de tensión se vivieron este lunes en la escuela Domingo French, en Sarmiento, luego de que alumnos alertaran que una estudiante habría ingresado al establecimiento con un arma blanca. La situación obligó a activar el protocolo institucional, intervino la Policía y las autoridades educativas iniciaron una investigación interna mientras crece la preocupación entre los padres.

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Un fuerte operativo policial y una rápida intervención de las autoridades escolares alteraron la rutina este lunes en la escuela, después de que trascendiera que una alumna habría ingresado al establecimiento portando un arma blanca.

La directora de la institución, Erika Páez, confirmó a Canal 13 que todo comenzó apenas iniciado el horario escolar, cuando un grupo de estudiantes se acercó a las autoridades para advertir sobre la presunta situación. “Cuando yo llego, vienen unos alumnos y nos dicen que había una alumna de la escuela que había traído un arma blanca”, relató.

Frente a la denuncia, desde la institución se activó inmediatamente el protocolo previsto para este tipo de casos. La estudiante fue apartada del resto de los alumnos y trasladada a dirección, mientras se convocó a su padre y a efectivos policiales. “Nosotros no podemos revisar sus pertenencias. Por eso llamamos inmediatamente a la Policía”, explicó la directora.

Según detalló Páez, los uniformados llegaron rápidamente al establecimiento junto a otras autoridades y procedieron a inspeccionar los objetos personales de la menor. Sin embargo, durante la requisa no encontraron ningún elemento cortante. “Le hicieron sacar sus pertenencias y no se encontró nada”, aseguró.

A pesar de ello, el episodio no terminó allí. Mientras la alumna permanecía resguardada hasta la llegada de sus padres, personal policial y directivos comenzaron un relevamiento curso por curso para reconstruir lo ocurrido y obtener más información aportada por los propios estudiantes.

“Gracias a ese recorrido pudimos recabar información muy importante para la institución y para las autoridades”, sostuvo Páez, aunque evitó brindar mayores precisiones debido a la investigación en curso. Todo lo recopilado ya fue elevado al Ministerio de Educación, cuyos equipos definirán este martes las medidas a adoptar.

La situación generó preocupación entre las familias, muchas de las cuales se acercaron al establecimiento durante la jornada. Incluso, la salida de los alumnos se vio demorada mientras continuaban las actuaciones. “No dejamos ingresar a los padres durante el horario escolar porque debíamos resguardar a los chicos, que son menores”, explicó la directora.

Además, señaló que si bien la principal involucrada sería una sola estudiante, durante las entrevistas surgieron otros episodios y situaciones que también serán analizados por las autoridades educativas. “Van apareciendo otros casos que vamos a ir teniendo en cuenta y trabajando”, indicó.

Por el momento, las clases continúan con normalidad y la alumna señalada permanece apartada preventivamente hasta que exista una resolución oficial sobre el caso.

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