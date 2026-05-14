Preocupación en una escuela sanjuanina: aislaron a 7 alumnos por un brote de varicela

La detección de 7 casos de varicela en una misma escuela de San Juan generó preocupación y llevó a la puesta en marcha de un protocolo especial de Salud.

La detección de siete casos de varicela entre estudiantes de la EPET N°1 de Caucete, que tiene una matrícula de alrededor de 300 alumnos, encendió la alarma sanitaria y motivó un operativo especial del Ministerio de Salud para contener la circulación del virus dentro de la comunidad educativa. Esto debido a que la situación fue catalogada por las autoridades como un brote, debido a la cantidad de casos, que superan los 5 dentro de un mismo ámbito.

Rivadavia Robó varios objetos en una escuela de Marquesado, quiso vender todo en una lomoteca y quedó en evidencia

Prevención Hantavirus: en qué zonas de San Juan está el ratón que lo transmite y, ¿hubo casos en la provincia?

La enfermedad eruptiva fue detectada entre alumnos del establecimiento, mientras otros posibles casos se mantienen en investigación. Ante la situación, el Ministerio de Salud de San Juan activó un protocolo preventivo para evitar nuevos contagios y controlar la propagación de la enfermedad.

La intervención comenzó luego de que las autoridades escolares realizaran una consulta formal al detectar los primeros síntomas, el pasado 5 de mayo, según informó el medio InfoCaucete. A partir de allí tomó intervención la División de Epidemiología y la Zona Sanitaria II, que coordinaron un operativo integral dentro de la institución.

El viernes 8 de mayo, equipos de enfermería recorrieron los turnos mañana y tarde de la escuela técnica para brindar charlas informativas sobre la enfermedad, reforzar medidas de higiene y controlar los carnets de vacunación de alumnos y docentes.

Durante la jornada se aplicaron 45 vacunas para completar esquemas y reforzar dosis, principalmente antigripales. Además, se colocó una dosis de refuerzo contra la varicela.

En paralelo, las autoridades sanitarias dispusieron que los estudiantes diagnosticados permanezcan aislados durante 21 días desde el inicio de los síntomas, tal como establece el protocolo vigente para estos casos.

Tras el operativo, desde Salud informaron que no se registraron nuevos contagios y aseguraron que la situación se encuentra controlada.

image

Por su parte, este jueves, en diálogo con el medio Canal 13, la vicedirectora del establecimiento, Cristina Castro, comentó que, “hubo varios casos de varicela en la escuela, principalmente en adolescentes que no recibieron la vacuna cuando correspondía porque en ese momento no estaba en el calendario. Se trata de chicos de entre 15 y 16 años”.

Por otra parte, indicó que, “estamos trabajando coordinadamente con la Unidad Sanitaria. Se realizó una campaña de vacunación, se reforzaron medidas preventivas y se dieron charlas sobre higiene”. Al mismo tiempo hizo referencia al pedido de algunos padres y destacó que, “nos han dicho que no es necesario cerrar la escuela; seguimos los protocolos y buscamos transmitir tranquilidad a las familias”.

Datos importantes a tener en cuenta

¿Qué es la Varicela?

La varicela es una infección viral muy contagiosa provocada por el virus varicela zoster (VVZ). Se caracteriza por una erupción vesicular en forma de manchas y ampollas que producen picazón. Esta enfermedad es común entre la población infantil, aunque tiene una variante propia de los adultos, el herpes zoster, que resulta más seria y consiste en la reactivación posterior del virus.

Contagio

Se transmite a través de pequeñas gotas de líquido vesicular o secreciones del tracto respiratorio que son transportadas por el aire, especialmente cuando el enfermo tose o estornuda.

Síntomas

Fiebre

Cansancio

Dolor de cabeza

Falta de apetito.

Los síntomas comienzan entre los 10 y los 21 días después de la infección. El más característico es la aparición de manchas rojizas y planas, que van tomando relieve poco a poco hasta convertirse en ampollas o vesículas. Estas provocan una intensa picazón, se rompen con facilidad y forman unas costras que se desprenden y desaparecen en, aproximadamente, dos semanas. El proceso se extiende hasta el sexto día de la enfermedad.

Recomendaciones para padres y alumnos