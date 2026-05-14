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El cielo sanjuanino se tiñó de rosa en la mañana de este jueves y ofreció hermosas postales

La mañana de este jueves sorprendió a los sanjuaninos con un espectáculo natural que no pasó desapercibido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cielo sanjuanino amaneció de color rosa este jueves.

El cielo sanjuanino amaneció de color rosa este jueves.

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La mañana de este jueves sorprendió a los sanjuaninos con un espectáculo natural que no pasó desapercibido. Pasadas las 7, cuando el Sol comenzaba a asomar en el horizonte, el cielo se tiñó de intensos tonos rosados y anaranjados, generando una postal única que pudo observarse desde distintos puntos de la provincia.

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El fenómeno llamó rápidamente la atención de quienes ya se encontraban en la calle o iniciaban su jornada laboral. Muchos aprovecharon el momento para capturar imágenes con sus teléfonos celulares y compartirlas en redes sociales, donde las fotografías comenzaron a multiplicarse y despertaron comentarios de admiración por la belleza del amanecer.

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A esa hora, el cielo se presentaba ligeramente nublado, una condición que favoreció la aparición de los tonos rosados sobre las nubes y potenció el efecto visual. Según los datos meteorológicos, la temperatura rondaba los 6,6 grados, mientras que la sensación térmica descendía hasta los 3,8 grados debido al viento del sector Sur, que corría a unos 15 kilómetros por hora.

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Las condiciones del tiempo previstas para este jueves acompañan una jornada fresca pero estable. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado y con viento del Sur de entre 7 y 12 km/h. Para la tarde se espera una máxima de 20 grados, con nubosidad persistente y ráfagas que podrían alcanzar entre 13 y 22 km/h. En tanto, hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 14 grados.

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