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Acelerando otra vez

El regreso del "Puchi" Ontiveros a la competencia que lo marcó a fuego: "La adrenalina siempre estuvo ahí"

El motociclista sanjuanino vuelve a correr el Desafío Ruta 40 después de varios años alejado del rally raid. Competirá en la categoría Máster, con una nueva mirada sobre el deporte, pero con la misma pasión que lo llevó a destacarse entre los mejores pilotos del país y a ganarse un lugar en el Dakar.

Por Carla Acosta
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El nombre de Alberto “Puchi” Ontiveros está directamente ligado a la historia grande del rally raid local y nacional. Sus pasos por el Desafío Ruta 40, la carrera que durante años reunió a los mejores pilotos del mundo en suelo sudamericano, lo llevaron a transformarse en uno de los máximos referentes sanjuaninos del motociclismo off road. Y ahora, después de cinco años sin competir en rally y ocho temporadas alejado del Ruta 40, el piloto charló con Tiempo de San Juan sobre su gran regreso.

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El Desafío Ruta 40 YPF 2026 se disputará del 24 al 29 de mayo de 2026, teniendo a la ciudad de San Juan como la sede central, ya que albergará tanto el inicio como el final de la competencia.

La edición 2026 tendrá un condimento especial para el sanjuanino: el recorrido unirá San Juan y Mendoza, dos terrenos que conoce a la perfección y que despertaron rápidamente las ganas de volver. “Cuando supimos que el Desafío Ruta 40 volvía al país y que iba a pasar por estas dos provincias, sentimos que era la carrera ideal para regresar. Por cercanía, por el conocimiento del terreno y por la posibilidad de hacerlo desde casa”, contó Ontiveros.

Claro que el regreso no fue sencillo. Según explicó, hubo meses de planificación, armado de presupuestos y búsqueda de apoyo económico para concretar el proyecto. Finalmente, la posibilidad se terminó de cerrar gracias al acompañamiento de sponsors y el impulso familiar: “Tuvimos la suerte de conseguir apoyo para poder hacerlo. Quiero agradecer a Vicuña por acompañarnos en este proyecto y también a mi familia, que siempre me empuja para adelante".

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"Puchi" volverá a competir a bordo de una Honda CRF450RX Rally, que llegará dentro de unos días desde Europa, del equipo HT Rally Raid y dentro de la nueva categoría Máster, destinada a pilotos mayores de 40 años. A sus 49 años, asegura que encara esta etapa desde un lugar completamente distinto al de sus mejores años deportivos. “Hoy creo que tengo más preparada la cabeza que el cuerpo. Antes era al revés. Nos encuentra desde otro lugar, con trabajo, con responsabilidades y con una familia grande”, reflexionó.

Pese a haberse alejado del rally raid desde 2021 -cuando ganó el South American Rally Race-, nunca abandonó las motos. Durante estos años siguió compitiendo en campeonatos de enduro, manteniendo viva una pasión que, según admite, nunca desapareció. “La adrenalina siempre estuvo ahí. A veces parece que se duermen un poco, pero en algún momento vuelven a aparecer”, confesó.

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El Desafío Ruta 40 también marcará un reencuentro con una disciplina que evolucionó muchísimo en los últimos años. Las motos son más rápidas, la tecnología cambió y la navegación ya no se realiza con las tradicionales hojas de ruta en papel. “Ahora todo se maneja con tablets y archivos digitales que te entregan minutos antes de largar. Antes marcábamos la hoja con colores y referencias propias; eso ya no existe más. Va a ser un desafío muy grande adaptarse otra vez”, explicó.

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La competencia tendrá seis días de carrera, más de 3.000 kilómetros de recorrido y casi 2.000 kilómetros de especiales atravesando desiertos, montaña y sectores de mucho frío. “Vamos a estar muchísimas horas arriba de la moto. Es una carrera del Mundial y tiene toda esa exigencia”, señaló.

Lejos de obsesionarse con pelear la clasificación general frente a pilotos profesionales mucho más jóvenes, el “Puchi” tiene claro cuál será su principal objetivo. “La idea es terminar la carrera, disfrutarla y tratar de pelear lo más arriba posible en la categoría Máster. Ya no competimos contra chicos de 20 años, pero sí contra pilotos que viven una realidad parecida a la nuestra”, dijo entre risas.

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El deportista sanjuanino sabe muy bien lo que significa el Desafío Ruta 40 para su carrera. En 2012 terminó tercero en la clasificación general de motos; en 2013 ganó el Dakar Challenge, logro que le permitió correr por primera vez el Rally Dakar; mientras que en 2018 consiguió un destacado noveno puesto en la general con una moto Beta, siendo uno de los argentinos más competitivos de aquella edición.

Por eso, el regreso tiene una carga emocional especial. “Extrañaba la navegación, los seis días de carrera y todo lo que genera el rally. Esas mariposas en la panza siguen estando. Y volver a vivirlo en San Juan va a ser algo muy lindo”, cerró.

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