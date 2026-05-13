¿Scaloni durmió la siesta?: qué dijo Francisco Álvarez cuando le preguntaron por la prelista de la Selección

Francisco Álvarez sigue creciendo a pasos agigantados y en La Paternal ya se convirtió en una de las grandes figuras de Argentinos Juniors. El defensor sanjuanino, nacido en Villa Italia, volvió a tener una actuación sólida en la victoria 1-0 ante Huracán, resultado que le permitió al Bicho meterse en las semifinales del fútbol argentino y seguir soñando con el título.
El equipo de Nicolás Diez golpeó en el momento justo con el gol de Molina y después sostuvo la ventaja con una defensa firme, donde Álvarez volvió a destacarse por presencia, personalidad y seguridad para jugar. El central viene teniendo un nivel altísimo y eso no pasó desapercibido para los hinchas de Argentinos, que hace semanas vienen empujando un mismo pedido en redes sociales: que Lionel Scaloni le dé una oportunidad en la Selección Argentina.
Después de la clasificación, una página partidaria del Bicho se hizo eco del gran momento que atraviesa el sanjuanino y fue directo al preguntarle qué piensa de la prelista de Lionel Scaloni. Mirá qué dijo.
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Video gentileza: megustamasargentinos