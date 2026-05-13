Francisco Álvarez sigue creciendo a pasos agigantados y en La Paternal ya se convirtió en una de las grandes figuras de Argentinos Juniors. El defensor sanjuanino, nacido en Villa Italia, volvió a tener una actuación sólida en la victoria 1-0 ante Huracán, resultado que le permitió al Bicho meterse en las semifinales del fútbol argentino y seguir soñando con el título.

El equipo de Nicolás Diez golpeó en el momento justo con el gol de Molina y después sostuvo la ventaja con una defensa firme, donde Álvarez volvió a destacarse por presencia, personalidad y seguridad para jugar. El central viene teniendo un nivel altísimo y eso no pasó desapercibido para los hinchas de Argentinos, que hace semanas vienen empujando un mismo pedido en redes sociales: que Lionel Scaloni le dé una oportunidad en la Selección Argentina.

Después de la clasificación, una página partidaria del Bicho se hizo eco del gran momento que atraviesa el sanjuanino y fue directo al preguntarle qué piensa de la prelista de Lionel Scaloni. Mirá qué dijo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2054693065806283253&partner=&hide_thread=false ¿Scaloni durmió la siesta?: qué dijo Francisco Álvarez cuando le preguntaron por la prelista de la Selección



El defensor oriundo de Villa Italia atraviesa un presente enorme en Argentinos Juniors, fue clave en la clasificación a semifinales y los hinchas del Bicho ya lo piden… pic.twitter.com/Bw6R8jVxYA — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 13, 2026 Video gentileza: megustamasargentinos

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