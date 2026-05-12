Piratazo en el Alberdi: Belgrano le ganó al Tatengue y es el primer semifinalista

Belgrano volvió a hacerse fuerte en Córdoba y consiguió una valiosa clasificación a las semifinales del Torneo Apertura tras derrotar 2-0 a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski mostró carácter en un partido parejo y golpeó en los momentos justos para quedarse con el pase.
Después de un primer tiempo equilibrado y con llegadas para ambos lados, el Pirata encontró la ventaja a los 20 minutos del complemento gracias a Adrián Sánchez, que desató el festejo de todo Alberdi. Ya en los minutos finales, Ramiro Hernandes aprovechó los espacios y sentenció el encuentro para ponerle cifras definitivas al marcador.
Con este triunfo, Belgrano sigue alimentando la ilusión de pelear por el título y ahora espera por el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán, que se enfrentan este martes en La Paternal. Unión, en cambio, se despidió del certamen tras haber clasificado a los playoffs en la octava posición de la Zona A.
Así fue el primer gol de Belgrano: Sánchez abrió el marcador de cabeza
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2054345273992737243&partner=&hide_thread=false
Hernandes liquidó la serie con un 2-0 y pasaje a semifinales
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/2054352801430372431&partner=&hide_thread=false