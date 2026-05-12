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Piratazo en el Alberdi: Belgrano le ganó al Tatengue y es el primer semifinalista

Belgrano venció 2-0 a Unión de Santa Fe, en los cuartos de final de la Liga Profesional. Sánchez y Hernandes sobre el final le dieron la victoria a los cordobeses, que sueñan con alcanzar la gloria del fútbol argentino. Los goles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa Belgrano.

Foto: Prensa Belgrano.

Belgrano volvió a hacerse fuerte en Córdoba y consiguió una valiosa clasificación a las semifinales del Torneo Apertura tras derrotar 2-0 a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski mostró carácter en un partido parejo y golpeó en los momentos justos para quedarse con el pase.

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Después de un primer tiempo equilibrado y con llegadas para ambos lados, el Pirata encontró la ventaja a los 20 minutos del complemento gracias a Adrián Sánchez, que desató el festejo de todo Alberdi. Ya en los minutos finales, Ramiro Hernandes aprovechó los espacios y sentenció el encuentro para ponerle cifras definitivas al marcador.

Con este triunfo, Belgrano sigue alimentando la ilusión de pelear por el título y ahora espera por el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán, que se enfrentan este martes en La Paternal. Unión, en cambio, se despidió del certamen tras haber clasificado a los playoffs en la octava posición de la Zona A.

Así fue el primer gol de Belgrano: Sánchez abrió el marcador de cabeza

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Hernandes liquidó la serie con un 2-0 y pasaje a semifinales

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