Por irregularidades en el pago a empleados judiciales, pidieron intervención de la Corte de Justicia

Después de ciertas irregularidades en el cobro de los salarios de algunos empleados judiciales en los aportes jubilatorios, algo que pertenece a la órbita de ANSES, representantes de la Unión Judicial le plantearon su preocupación a la Corte de Justicia y aprovecharon la ocasión para solicitar el pago de ítems que no habrían sido liquidados correctamente.

Encabezados por Sebastián López, los miembros del sindicato se reunieron con el presidente Daniel Olivares Yapur para pedir que algunas cuestiones salariales fueran revisadas, dado que existirían diferencias entre los empleados del Ejecutivo y del Legislativo con aquellos que cumplen funciones en la justicia sanjuanina.

La cuestión de la antigüedad fue uno de los temas a tratar. Para estatales que trabajan en el Gobierno y en la Cámara de Diputados, el régimen histórico general fijaba una antigüedad del 2% por año sobre la categoría salarial. Sin embargo, se modificó el estatuto para ellos y actualmente la antigüedad quedó escalonada.

De esa manera, se fijó un 2% por año hasta 15 años; un 3% entre 16 y 20 años; un 4% entre 21 y 25 años; y un 5% después de los 25 años, con tope de 30 años. No obstante, para los empleados del Poder Judicial quedó en el 2% anual para los empleados. Por ese motivo, habría dos opciones: la modificación de la legislación que incluya a los judiciales o la creación de un nuevo ítem que contemple la trayectoria.

Frente a la pérdida del poder adquisitivo de los judiciales, López le pidió al ministro de la Corte por el pago retroactivo del presentismo, ya que el ítem no fue liquidado por error en abril. Además, requirió el aumento del ítem zona, dada la necesidad de un sector que se ve afectado.

Por otra parte, desde el sindicato explicaron que, dadas las nuevas tecnologías y los sistemas de notificación, hay trabajadores que ponen sus propios recursos (celulares, internet) para cumplir con la tarea y que ello debería ser reconocido. Por tanto, sugirieron la creación de un nuevo ítem que reconozca los esfuerzos de los judiciales.