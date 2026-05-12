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Homicida sin control

Fue condenado por matar al volante, volvió a manejar pese a que no podía y quedó detenido

Es un conductor que en 2025 chocó a un motociclista que perdió la vida. En junio de ese año fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y 8 años de inhabilitación para conducir. Un familiar lo vio manejando y lo denunció.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Antonio Ceferino Silva en la audiencia de este martes.

Antonio Ceferino Silva en la audiencia de este martes.

Un conductor que fue condenado en 2025 por atropellar y matar a un motociclista, y que estaba inhabilitado para manejar, violó la prohibición que tenía y ahora afronta una nueva causa penal. Un familiar de la víctima de aquel accidente fatal lo vio a bordo de una moto y lo denunció. Ahora le dictaron el arresto domiciliario y quedó al borde de una condena de cumplimiento efectivo.

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Se trata de Antonio Ceferino Silva, de 61 años y con domicilio en Chimbas, quien cumplía una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional y 8 años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos por el delito de homicidio culposo. La víctima del accidente fatal fue Nicolás Humberto Jofré. Justamente, un familiar de este hombre lo denunció el 22 de diciembre de 2025 porque vio, fotografió y filmó a Silva manejando una moto el 20 de ese mes. Eso motivó la apertura de una causa penal en la UFI Genérica, la cual se formalizó este martes.

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El ayudante fiscal Jorge S&aacute;nchez, de la UFI Gen&eacute;rica.

El ayudante fiscal Jorge Sánchez, de la UFI Genérica.

El hombre tuvo que comparecer en Tribunales este martes y la fiscalía le imputó el delito de quebrantamiento de pena, dado que está cumpliendo una condena en libertad y tiene prohibido conducir. El ayudante fiscal Jorge Sánchez, de la UFI Genérica, pidió la prisión preventiva para Silva y solicitó que fuera enviado al penal de Chimbas mientras avanza la investigación.

La abogada defensora María Filomena Noriega se opuso y planteó que no existía riesgo de fuga. Además, afirmó que Silva siempre se puso a disposición de la Justicia. En paralelo, solicitó que le impusieran medidas de coerción más morigeradas, como la prisión domiciliaria. En ese sentido, el juez de garantías Guillermo Adárvez resolvió habilitar la investigación penal preparatoria, tal como pidió la fiscalía, pero hizo lugar a lo peticionado por la defensa y ordenó la detención domiciliaria por 30 días.

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La defensora, la abogada Mar&iacute;a Filomena Noriega.

La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

La situación de Silva es complicada. Si bien por este caso puede recibir una condena de entre 2 meses y 2 años de prisión, el problema es que una eventual segunda condena se sumaría a la anterior. En ese escenario, la pena pasaría a ser de cumplimiento efectivo, por lo que iría sí o sí al penal de Chimbas.

Antonio Ceferino Silva fue el conductor del Renault 12 que la madrugada del 8 de febrero del 2025 protagonizó un choque fatal en Chimbas. Según la investigación, manejaba con 1,04 gramos de alcohol en sangre cuando giró para tomar calle Recuerdo de Provincia y embistió a Nicolás Jofre, de 30 años, que circulaba en una moto Motomel 150cc por calle Rodríguez.

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Silva termin&oacute; detenido tras la audiencia

Silva terminó detenido tras la audiencia

El motociclista sufrió gravísimas heridas y permaneció internado durante tres días, hasta que falleció el 11 de febrero. A partir de las pericias y los informes incorporados en la causa, la UFI Delitos Especiales imputó a Silva por homicidio culposo agravado por conducir en estado de ebriedad.

En el marco de un juicio abreviado realizado el 10 de junio de 2025, el acusado admitió su responsabilidad y acordó con Fiscalía una pena de 3 años de prisión condicional y 8 años de inhabilitación para conducir. La resolución fue homologada por el juez Sergio López Martí, pese a la oposición de la querella, que pretendía que el caso avanzara a juicio oral y que se impusiera una condena de cumplimiento efectivo.

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