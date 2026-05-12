Buscan intensamente a un hombre de 62 años desaparecido en San Juan

La Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal emitieron un pedido de colaboración urgente para dar con el paradero de Pedro Saúl Quiroga, un hombre de 62 años que falta de su hogar desde el martes 12 de mayo de 2026. La búsqueda se realiza bajo los lineamientos del programa provincial "San Juan Te Busca", el cual difundió la imagen y los datos de filiación del ciudadano para facilitar su identificación por parte de la comunidad.

Según informaron las fuentes oficiales, Quiroga es de contextura física grande, mide aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene la tez trigueña y ojos de color negro. Entre sus rasgos físicos más destacados, la circular policial indicó que posee el cabello corto, lacio y de color negro, además de una cara redonda que presenta manchas oscuras de quemaduras y una desviación visible en su ojo izquierdo.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía una camisa de grafa color marrón y calzaba talle 41. Desde la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación actual se comunique de manera inmediata y anónima a la línea de emergencias 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana a su domicilio.

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