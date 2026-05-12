Le encontraron una escopeta en Caucete, terminó condenado pero no irá a prisión

Un hombre fue condenado en un juicio abreviado por tenencia ilegítima de arma de fuego, luego de que durante un allanamiento realizado en una casa de Caucete encontraran una escopeta escondida arriba de un ropero. La Justicia le impuso una pena de seis meses de prisión condicional, por lo que no irá al Penal.

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El procedimiento se realizó este martes alrededor de las 18:50 en un domicilio ubicado sobre calle Paso de los Andes, hacia el este del barrio Conjunto V, en Caucete. Allí, las autoridades cumplían una orden de allanamiento emitida por la jueza de Paz Luciana Salva, en el marco de un expediente contravencional por actuaciones investigativas.

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De acuerdo a la información oficial, mientras realizaban una requisa dentro de la habitación principal de la vivienda, encontraron una escopeta sobre un ropero. El arma no tenía mención visible de calibre.

Ante el hallazgo, las autoridades consultaron por la propiedad del arma y Víctor Hugo Varela, dueño de la casa, manifestó que era suya y que la tenía desde hacía muchos años. Además, reconoció que no contaba con la tenencia ni portación correspondiente.

image Víctor Hugo Varela.

Tras la intervención del sistema acusatorio, se hizo presente el ayudante fiscal Mariano Teja, quien mantuvo comunicación con el fiscal Francisco Micheltorena. Luego se dispuso el procedimiento de flagrancia y el secuestro de la escopeta para la realización de las pericias correspondientes.

Finalmente, la causa, caratulada contra Víctor Hugo Varela por tenencia ilegítima de arma de fuego, fue resuelta mediante juicio abreviado. El fiscal del caso, Fernando Bonomo, acordó una condena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional. Además, se ordenó el decomiso y destrucción del arma secuestrada, conforme al artículo 23 del Código Penal.