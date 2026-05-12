Violento intento de robo a la movilidad que trasladaba a un cantante sanjuanino

Tensión en medio del intento de robo de la movilidad que trasladaba al cantante Leo Jorquera y sus músicos. Foto: Actualidad Jachallera.

Una madrugada de tensión, violencia y desesperación se vivió en la localidad de Niquivil, en Iglesia, luego de que un delincuente intentara robar la movilidad que había sido contratada para trasladar al cantante Leo Jorquera y a su banda hacia Jáchal. El episodio dejó importantes daños materiales en la unidad perteneciente a la empresa “Chiky Transporte” y volvió a poner en escena la preocupación por los hechos de inseguridad que afectan al sector transportista.

Lo que debía ser un simple viaje laboral terminó transformándose en una situación caótica para el chofer de la empresa iglesiana y para quienes se encontraban en las inmediaciones del lugar. De acuerdo a lo informado por el diario Eco del Viento de Iglesia, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando el conductor de la movilidad decidió acercarse a la camioneta durante un momento de descanso.

Al llegar hasta el vehículo, se encontró con una escena inesperada y alarmante: un hombre estaba dentro de la cabina manipulando el sistema de encendido con claras intenciones de llevarse la unidad. Según trascendió, el delincuente actuó con violencia y provocó severos daños mientras intentaba arrancar la movilidad.

Entre los destrozos registrados se encuentran la rotura de la luneta trasera, daños totales en los plásticos de la columna de dirección y la manipulación del cableado de arranque, elementos que quedaron prácticamente destruidos producto del intento de robo. La situación generó indignación entre los propietarios de “Chiky Transporte”, ya que se trataba de una herramienta fundamental de trabajo destinada al traslado de pasajeros y artistas.

Lejos de quedarse paralizado, el chofer intervino inmediatamente para impedir que el sujeto escapara con la camioneta. En ese momento comenzó un intenso forcejeo entre ambos, en medio de gritos y movimientos que rápidamente alertaron a vecinos y personas que estaban cerca del lugar.

La reacción de quienes escucharon el alboroto fue clave para evitar que el hecho terminara de una manera más grave. Varias personas acudieron para asistir al trabajador y colaborar en la reducción del sospechoso, que finalmente fue retenido hasta la llegada de efectivos policiales.

Minutos después, personal policial arribó a la zona y procedió a demorar al individuo involucrado en el intento de robo. Sin embargo, pese a la gravedad del episodio y a los importantes daños ocasionados a la movilidad, la familia propietaria de la empresa tomó una decisión que sorprendió incluso a algunos vecinos: no formalizar la denuncia penal contra el acusado.

La determinación estuvo directamente relacionada con las consecuencias judiciales y operativas que podía generar el inicio de una causa. Según trascendió, si se realizaba la denuncia formal, la camioneta debía quedar secuestrada para pericias mecánicas y criminalísticas, lo que implicaba dejar sin movilidad a Leo Jorquera y su banda en Jáchal, además de privar a la empresa de su principal herramienta laboral por tiempo indeterminado.

FUENTE: Actualidad Jachallera