Un conocido empresario sanjuanino es juzgado por la supuesta golpiza y amenaza contra su expareja

Un reconocido empresario local se sentó en el banquillo y empezó a ser juzgado por las amenazas y la supuesta paliza que le propinó a su expareja dos días antes de su casamiento. Se trata de uno de los dueños de Industrias Metalúrgicas Jaime y del Hotel Pismanta, entre otras firmas locales. El hecho sucedió en diciembre pasado y este lunes se inició el debate oral y público en el Sistema de Flagrancia.

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El empresario en cuestión es Ariel Eduardo Jaime , de 38 años, confirmaron fuentes judiciales. El fiscal Cristian Gerarduzzi , de la UFI de Flagrancia, lo acusa de los delitos de amenazas y lesiones y, si el juez Ricardo Moine lo encuentra culpable, puede recibir una condena de hasta 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional.

La víctima en todo este entuerto es su exconcubina y madre de sus hijos. El episodio por el cual juzgan a Ariel Jaime sucedió la tarde de Navidad, el 25 de diciembre pasado, dos días antes de su boda. Allegados al caso contaron que la pareja tenía todo planeado para celebrar el casamiento con una fiesta íntima.

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Según la denuncia, la mujer le pidió a Ariel Jaime que abandonara la vivienda que compartían en Pocito y fuera a vivir a otra propiedad que compartían. Ella afirmó que el empresario comenzó a preparar una valija, pero que se enfureció cuando intentó ayudarlo con la ropa. Siempre de acuerdo a su relato, en ese momento él la tomó del cuello con ambas manos y la empujó contra una pared, mientras ella intentaba quitárselo de encima y llegó a rasguñarle el pecho. La denunciante sostuvo además que, tras salir de la habitación, el hombre volvió a ingresar por la fuerza, abrió la puerta de un golpe y la impactó en el rostro porque ella estaba detrás.

La mujer aseguró que después le recriminó por la agresión y que él respondió con una amenaza de muerte. “Te voy a matar”, habría sido la frase que le dijo antes de sujetarla de los brazos y arrojarla al suelo, provocando que golpeara su cabeza contra el filo del zócalo. También relató que llamó al 911 y a su hermana, y que luego se encerró con sus hijos en una habitación.

En su denuncia, la mujer relató que no era la primera vez que la agredía. Aseguró que sufrió violencia física, psicológica y económica durante los diez años de convivencia, según fuentes del caso.

Según su versión, la primera en llegar fue su hermana, quien encontró a la mujer golpeada dentro de la casa. Minutos más tarde arribaron los policías de Subcomisaría Ansilta, que finalmente detuvieron al empresario. Posteriormente, la denunciante fue trasladada en ambulancia al Hospital Federico Cantoni, donde le realizaron distintos estudios médicos y permaneció en observación. En aquel entonces, la mujer relató que desde hacía tiempo sufría maltratos físicos y psicológicos por parte de Jaime, pero no se animaba a denunciarlo.

En principio, la causa se trabó porque se unificó con otro proceso iniciado en ANIVI. Sin embargo, ese otro hecho fue desestimado y el expediente por lesiones y amenazas volvió al Sistema de Flagrancia. Por eso se demoró el juicio.

La denunciante presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, mientras que el denunciado solo unos rasguños, de acuerdo a la acusación fiscal.

En la primera jornada del debate, el fiscal Gerarduzzi formuló la acusación y señaló que las lesiones en distintas partes del cuerpo, especialmente en el cuello y brazos, quedaron acreditadas por un médico legista. También declaró el empresario, quien negó los cargos y aseguró que solo se trató de un forcejeo entre ambos. Él sufrió rasguños, afirmaron otras fuentes.

En otra parte de la audiencia se escuchó a la mujer, quien reiteró todo lo expresado en la denuncia y sostuvo que padeció otros hechos de violencia en los once años de convivencia. Otros testimonios fueron los de su hermana y de los policías que llegaron al lugar ese 25 de diciembre y que ratificaron que vieron a la presunta víctima en estado de shock y con evidentes lesiones.