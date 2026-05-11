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Clima

Martes agradable en San Juan con sol y temperaturas templadas

La jornada se presentará estable y sin probabilidades de lluvia. El otoño sanjuanino mostrará una de sus versiones más amenas, con una máxima que superará los 20 grados y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
otoño clima san juan.png

San Juan tendrá este martes un día mayormente despejado y con temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico extendido difundido por los servicios meteorológicos. La provincia atravesará una jornada estable, con poco viento y sin anuncio de precipitaciones.

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Para el inicio del día se espera una mañana fresca, típica de otoño, con una temperatura mínima cercana a los 11º. Con el correr de las horas el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima estimada en 22º durante la tarde.

El cielo permanecerá despejado durante gran parte de la jornada y el viento soplará leve desde el sector sudeste, lo que favorecerá condiciones agradables tanto en la Capital como en departamentos cercanos. Según los pronósticos, no hay probabilidades de lluvias y el tiempo estable continuaría durante los próximos días.

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