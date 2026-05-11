Martes agradable en San Juan con sol y temperaturas templadas

San Juan tendrá este martes un día mayormente despejado y con temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico extendido difundido por los servicios meteorológicos. La provincia atravesará una jornada estable, con poco viento y sin anuncio de precipitaciones.

Para el inicio del día se espera una mañana fresca, típica de otoño, con una temperatura mínima cercana a los 11º. Con el correr de las horas el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima estimada en 22º durante la tarde.

El cielo permanecerá despejado durante gran parte de la jornada y el viento soplará leve desde el sector sudeste, lo que favorecerá condiciones agradables tanto en la Capital como en departamentos cercanos. Según los pronósticos, no hay probabilidades de lluvias y el tiempo estable continuaría durante los próximos días.

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