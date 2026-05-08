Rige un nuevo alerta meteorológico por fuertes vientos para San Juan

Las secuelas del viento Zonda en Capital, con ramas caídas en las calles.

A solo dos días del fuerte temporal que provocó daños en distintos puntos de la provincia, San Juan se prepara para un nuevo episodio de viento intenso previsto para este viernes por la noche. Desde la Protección Civil de San Juan informaron que las condiciones volverán a desmejorar y que el fenómeno afectará a gran parte del territorio.

De acuerdo al reporte oficial, el ingreso de viento del sector sur se hará sentir con mayor fuerza en los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. El evento está previsto entre la noche del viernes 8 de mayo y las primeras horas del sábado 9, y podría generar complicaciones tanto en la vía pública como en la circulación vehicular.

En paralelo, continúa vigente una alerta amarilla para la zona cordillerana. Allí se esperan vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en áreas de mayor altura.

En el resto de la provincia, las intensidades serán algo menores, aunque no por eso despreciables. Se prevé que el viento sur alcance entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h en distintos sectores.

Ante este escenario, las autoridades insistieron en la importancia de tomar recaudos para evitar accidentes. Recomendaron asegurar elementos que puedan desprenderse, mantenerse atentos a posibles caídas de ramas o cables y extremar las precauciones al conducir, respetando la distancia entre vehículos y evitando detenerse bajo estructuras inestables como árboles o carteles.

También sugirieron tener a mano linternas con batería ante eventuales cortes de energía. Por último, recordaron que ante cualquier emergencia están habilitadas las líneas 911, 100 y 103 para solicitar asistencia.