Seis detenidos, 20 motos secuestradas y allanamientos de talleres clandestinos en Caucete, tras picadas ilegales

Un megaoperativo policial desplegado en distintos puntos de Caucete terminó con seis hombres arrestados, el secuestro de una veintena de motos y múltiples procedimientos en domicilios donde presuntamente funcionaban talleres clandestinos vinculados a picadas ilegales. La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 9ª y se desarrolló bajo directivas del Juzgado de Paz del departamento.

Los allanamientos se realizaron en los barrios Conjunto 4, Conjunto 5, Las Viñas, Felipe Cobas, Loteo Esperanza y la localidad de Pie de Palo. Según indicaron fuentes policiales, en varios de los lugares intervenidos se sospecha que modificaban motos para ser utilizadas en carreras clandestinas y maniobras peligrosas sobre la vía pública.

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Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron motocicletas, motores, cuadros y distintas autopartes mecánicas que presentaban irregularidades en sus números identificatorios. Todo quedó bajo análisis de la Planta Verificadora, que buscará determinar la procedencia de los elementos y establecer si existen denuncias relacionadas con los rodados.

Además, en un allanamiento realizado en inmediaciones de calle Paso de los Andes y Ruta 20, los policías encontraron una escopeta con la numeración limada. El hallazgo fue comunicado al Fuero de Flagrancia, que dispuso la detención de un hombre mayor de edad mientras se avanza en la investigación sobre el arma secuestrada.

Desde la fuerza señalaron que los controles seguirán en otros sectores del departamento y que continuarán las inspecciones sobre talleres y domicilios relacionados con motocicletas, en el marco de las tareas para frenar las picadas ilegales y las modificaciones fuera de regla.