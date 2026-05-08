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Salud pública

Hantavirus: San Juan activa protocolos preventivos y lucha anti ratas tras el brote en el crucero

La jefa de Zoonosis, Verónica Pérez, llevó tranquilidad a la población y detalló que el ratón transmisor habita en la cordillera, lejos de las zonas urbanas. Los consejos para prevenir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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"San Juan se mantiene libre de casos de hantavirus", aseguró este viernes Verónica Pérez, jefa de Zoonosis del Ministerio de Salud provincial, al brindar detalles sobre la vigilancia epidemiológica en la región. La funcionaria explicó que, hasta el momento, no se ha registrado ningún caso sospechoso en la provincia ni en el resto de la región de Cuyo. Asimismo, precisó que no se han detectado síntomas en ciudadanos sanjuaninos que regresaron de visitar zonas donde la enfermedad se presenta anualmente, como el sur del país, Buenos Aires o el Noroeste Argentino, ni tampoco en personas provenientes de dichas áreas que se encuentren de visita en la provincia.

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Pérez aclaró que, si bien el ratón colilargo -reservorio del virus- habita en la zona cordillerana y andina de San Juan, no se encuentra presente en las zonas urbanas. No obstante, la vigilancia es estricta debido a que la denominada cepa Andes tiene la particularidad de poder transmitirse de persona a persona cuando existe un contacto muy estrecho durante el periodo sintomático.

La precaución sanjuanina se da en un contexto de alerta sanitaria internacional originada por un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius días atrás. El buque, que zarpó de Ushuaia, reportó víctimas fatales y varios casos confirmados de la cepa Andes, lo que activó protocolos de emergencia en Argentina bajo la supervisión del Ministerio de Salud de la Nación. Las autoridades nacionales se encuentran actualmente realizando investigaciones de campo en Tierra del Fuego, capturando roedores en rutas turísticas para verificar la carga viral local, y colaborando internacionalmente para rastrear a los contactos de los pasajeros afectados. Aunque la Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo para la población general es extremadamente bajo, la confirmación de la cepa Andes en el brote subraya la importancia de la prevención.

Consejos para la prevención

La clave para evitar el hantavirus y otras patologías similares radica en el control de los roedores y la higiene del entorno. La doctora Pérez recomendó, en dialogo con Radio Sarmiento, que ante el hallazgo de excrementos de ratón, que se asemejan a un grano de arroz pequeño y negro, se debe aplicar inmediatamente una solución de agua con lavandina y dejarla actuar durante treinta minutos antes de limpiar.

Es fundamental no barrer en seco para evitar el levantamiento de aerosoles, especialmente en galpones o lugares que han permanecido cerrados. En las viviendas, se debe mantener la limpieza, ventilar los espacios y lavar con agua y lavandina todas las latas de alimentos antes de abrirlas.

En el ámbito rural, es necesario mantener los pastizales cortos y alejar de la casa la leña y el alimento para animales para evitar atraer plagas.

Para quienes realizan actividades de campamento, se aconseja no dormir al aire libre ni en lugares llanos sin la protección de una carpa correctamente cerrada para evitar el contacto no solo con ratas, sino también con otros animales como víboras. En caso de encontrar un roedor muerto, se debe rociar con lavandina, esperar unos minutos y luego eliminarlo utilizando guantes y protección adecuada.

Vigilancia activa sobre otras enfermedades de zoonosis

El control de los roedores no solo previene el hantavirus, sino también otras enfermedades presentes en San Juan como la leptospirosis, una bacteria que se elimina por la orina de las ratas y puede afectar tanto a mascotas como a humanos.

Otra preocupación vigente es la triquinosis, vinculada a roedores que infectan a cerdos en el campo; por ello, ante la proximidad del invierno, el Ministerio de Salud ofrece análisis gratuitos de carne de cerdo en su laboratorio de zoonosis para garantizar que los chacinados sean seguros para el consumo. Además, se mantiene una campaña permanente de vacunación antirrábica anual y gratuita para perros y gatos en todos los centros municipales y quirófanos del ministerio.

La provincia también dispone de análisis sin costo para detectar brucelosis en mascotas y promueve la esterilización de animales domésticos como una medida de salud pública para asegurar que los integrantes de la familia convivan en un ambiente sano y controlado.

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