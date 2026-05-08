Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz

El fuerte temporal de viento Zonda que afectó a San Juan dejó un saldo de más de 50.000 usuarios sin suministro eléctrico, debido a los graves daños ocasionados en la red de distribución.

Comunicado Intiman a las empresas de electricidad a reestablecer el servicio en tiempo y forma y hablan de "multas"

Comunicado El reporte de Naturgy tras los cortes de luz por el viento: cuáles son las zonas más afectadas

Según informaron desde la empresa prestataria, se trató del evento de viento Zonda de mayor magnitud registrado en los últimos 18 años, situación que provocó un fuerte impacto sobre la infraestructura eléctrica en distintos puntos de la provincia.

Frente a este escenario, las cuadrillas trabajaron de manera ininterrumpida para restablecer el servicio. Como resultado de esas tareas, actualmente ya se logró resolver aproximadamente el 99% de las incidencias generadas por el fenómeno climático.

No obstante, la empresa indicó que continúa desplegando operativos para normalizar completamente el suministro en los sectores donde todavía persisten inconvenientes.

Además, remarcaron que los trabajos se realizan bajo estrictas condiciones de seguridad, debido al riesgo que representan postes caídos, cables dañados y otras estructuras afectadas por el viento.

En ese marco, solicitaron a la comunidad que, ante cualquier situación de peligro eléctrico, eviten intervenir por cuenta propia y se comuniquen de inmediato al 0800-666-3637.