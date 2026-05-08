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Temporal histórico

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz

El fenómeno climático provocó graves daños en la infraestructura energética de la provincia, por lo que algunos usuarios aún siguen sin suministro eléctrico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fuerte temporal de viento Zonda que afectó a San Juan dejó un saldo de más de 50.000 usuarios sin suministro eléctrico, debido a los graves daños ocasionados en la red de distribución.

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Según informaron desde Naturgy, una de las zonas más afectadas por los cortes de luz debido a la caída de postes y ramas fue Pocito. Allí, trabajó personal de la empresa y también hizo lo propio el personal municipal.
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Comunicado

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Según informaron desde la empresa prestataria, se trató del evento de viento Zonda de mayor magnitud registrado en los últimos 18 años, situación que provocó un fuerte impacto sobre la infraestructura eléctrica en distintos puntos de la provincia.

Frente a este escenario, las cuadrillas trabajaron de manera ininterrumpida para restablecer el servicio. Como resultado de esas tareas, actualmente ya se logró resolver aproximadamente el 99% de las incidencias generadas por el fenómeno climático.

No obstante, la empresa indicó que continúa desplegando operativos para normalizar completamente el suministro en los sectores donde todavía persisten inconvenientes.

Además, remarcaron que los trabajos se realizan bajo estrictas condiciones de seguridad, debido al riesgo que representan postes caídos, cables dañados y otras estructuras afectadas por el viento.

En ese marco, solicitaron a la comunidad que, ante cualquier situación de peligro eléctrico, eviten intervenir por cuenta propia y se comuniquen de inmediato al 0800-666-3637.

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