El comunicado de Naturgy por los cortes de luz: "Fallas en las estaciones transformadoras"

Las recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema eléctrico, ante el alerta de viento Zonda este miércoles, en San Juan.

Las fuertes ráfagas de viento Zonda registradas durante la noche de este miércoles 6 de mayo provocaron fallas en el sistema eléctrico y dejaron sin servicio a usuarios de Rivadavia, Chimbas y Capital.

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Según informó oficialmente Naturgy, las complicaciones se produjeron en las Estaciones Transformadoras Santa María de Oro y Sarmiento, que abastecen a distintos sectores de esos departamentos.

Desde la empresa señalaron que, tras una serie de maniobras de realimentación realizadas por los equipos técnicos, se logró restablecer parcialmente el suministro eléctrico para parte de los usuarios afectados.

Sin embargo, indicaron que todavía continúan los trabajos para completar las reparaciones y normalizar totalmente el servicio.

“El personal continúa trabajando intensamente para completar las tareas de reparación y normalizar el servicio”, expresaron desde la distribuidora eléctrica.

Además, recordaron que ante urgencias o emergencias los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas al 0800 666 3637.