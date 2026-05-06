Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.

"Se suspenden las clases en toda la provincia para turnos tarde, vespertino y noche", informaron desde el Ministerio de Educación de San Juan, este miércoles 6 de mayo al mediodía. Según indicaron la medida fue recomendada por la Dirección de Protección Civil, ante el alerta por viento Zonda . La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, por lo que se aplica Plan de Contingencia.

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Según detallaron desde la cartera: "Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este miércoles 6 de mayo".

La suspensión de clases alcanza a los turno tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades de la provincia.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recordó a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

Con el mismo criterio, se anulan los llamados programados para los mismos turnos de este miércoles 6 de mayo, por lo que las autoridades de los establecimientos educativos deberán realizarlos nuevamente.