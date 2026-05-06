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Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

La medida fue difundida por el Ministerio de Educación al mediodía, tras la recomendación de la Dirección de Protección Civil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.

Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.

"Se suspenden las clases en toda la provincia para turnos tarde, vespertino y noche", informaron desde el Ministerio de Educación de San Juan, este miércoles 6 de mayo al mediodía. Según indicaron la medida fue recomendada por la Dirección de Protección Civil, ante el alerta por viento Zonda. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, por lo que se aplica Plan de Contingencia.

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Según detallaron desde la cartera: "Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este miércoles 6 de mayo".

La suspensión de clases alcanza a los turno tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades de la provincia.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recordó a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

Con el mismo criterio, se anulan los llamados programados para los mismos turnos de este miércoles 6 de mayo, por lo que las autoridades de los establecimientos educativos deberán realizarlos nuevamente.

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