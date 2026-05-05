Más de 120 feriantes sanjuaninos se presentarán en la Feria Agroproductiva

Con el foco puesto en la miel, se viene una nueva edición de la Feria Agroproductiva en el Parque.

Este sábado 9 de mayo, de 9 a 14 horas, el Parque de Mayo será el escenario de una nueva edición de la Feria Agroproductiva. En esta ocasión, productores locales ofrecerán alimentos frescos y artesanales. Además, habrá espacios de información a cargo de asociaciones civiles dedicadas al Parkinson, fibromialgia y endometriosis.

En la jornada participarán más de 120 feriantes sanjuaninos que ofrecerán una amplia variedad de productos regionales, entre los que se destacan frutas y verduras frescas, aceite de oliva, aceitunas, panificados artesanales, vinos, conservas, miel, dulces y una atractiva “Ruleta de Premios” para los visitantes.

A parte de la oferta comercial, la feria contará con un espacio institucional de servicio e información a la comunidad, donde estarán presentes las siguientes organizaciones: Asociación Civil Unidos por Parkinson, Asociación Civil de Lucha por la Fibromialgia San Juan Argentina (A.L.F.A.) y Fundación Endometriosis San Juan.

Compartí esta nota en redes sociales:







