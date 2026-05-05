Alumnos de Zonda comenzaron a armar su propio proyecto vitivinícola en la Escuela Agrotécnica

Este fin de semana la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica de Zonda comenzó a cumplir un sueño: Tener su propia viña en un predio de 1600 metros cuadrados dentro del mismo establecimiento. Esto permitirá a los alumnos, futuros técnicos agropecuarios, conocer de cerca y experimentar todo el proceso de crecimiento y producción de vides, tanto de mesa como para vinificar. En esta primera etapa se está realizando el trazado, las mediciones y la colocación de puntales, con la ayuda de Julio Muñoz, parralero de oficio, quien es abuelo de una alumna y padre de un egresado y una profesora de la escuela.

Educación La Escuela Agrotécnica de Zonda apuesta fuerte al agroturismo y a la producción de miel con una sala única en su tipo

Esto cobra aún más valor si se tiene en cuenta que Zonda tiene Indicación Geográfica (IG) que señala que los vinos que allí se producen cuentan con características definidas por su terroir y las uvas son altamente buscadas por vitivinicultores . Por ese motivo la escuela no puede quedar fuera de foco en la formación de sus egresados y apuesta a formar técnicos en el área para abastecer la demanda de mano de obra capacitada en el módulo de producción de uva.

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“Es una viña demostrativa para que los alumnos puedan hacer el seguimiento de los cultivos en la misma institución. Este sábado empezamos junto Don Julio y Ezequiel Muñoz, a realizar las primeras tareas. También colaboraron los profesores Juan Guajardo y Óscar López, el coordinador Nelson Ahumada, Jorge y Alfredo Puigdomenech. Con ellos comenzamos a tirar las líneas de alambre, a profundizar los pozos que ya habían estado trabajando los chicos para colocar los cabeceros y las trabas”, precisa Sergio Murúa, el director del establecimiento a cargo de coordinar toda la actividad que involucra a los alumnos de 6to año de producción de uvas, y la colaboración de otros de cuarto año de instalaciones agropecuarias.

No es tarea sencilla teniendo en cuenta que para concretar el proyecto se necesita tractor, combustible, 200 tutores; 50 puntales; alambre para riendas (200m); y 3.500 m de alambre acerado de alta resistencia, plantines, entre muchos otros elementos.

En total se colocarán 650 plantas de las variedades Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Tannat, Torrontés, Chardonnay y Moscatel. Además de variedades de mesa como Cereza, Superior y Red Globe,

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que ha facilitado el acercamiento a productores que donarán materiales y vides nuevas, y un aporte de la misma entidad. Además de la ayuda del ingeniero Adrián Sánchez, que administra fincas zondinas y donó 40 puntales. Un trabajo de toda la comunidad para que los estudiantes salgan con formación teórico práctica.

“Estamos avanzando en estos días, y una vez que tengamos todo instalado comenzaremos con la implantación o el trasplante. La idea es hacer una colección de variedades, no apuntar a una sola, para conocer el comportamiento de cada una de ellas en la zona”, agrega Murúa.

Es un proyecto ambicioso que se suma en el área de cultivos a un vivero de plantas autóctonas donde también son los alumnos -junto al profesor-, los encargados de realizar plantines y luego venderlos al público en las ferias que organizan para ese fin.

Hasta el momento, los estudiantes de la materia debían salir a las fincas de los alrededores que las prestaban para realizar la prácticas profesionalizantes, y esto no sólo permitirá que lo hagan en la misma escuela sino que tengan contacto permanente con el viñedo modelo.

viña6 Don julio Muñoz, parralero y abuelo de una alumna de la Agrotécnica de Zonda, que ayuda con el marcado, trazado y detalles de armado del espaldero.

Los detalles

La escuela tiene una superficie aproximada de 9 hectáreas, de las cuales entre 6 y 7 son cultivable, lo que les permite llevar adelante el proyecto de vides espalderas.

Esto facilitará la capacitación de los alumnos en competencias que el mercado laboral necesita para resurgir en las producciones de uvas contemplado en el plan de estudio de escuelas agrotécnicas en el sexto año del ciclo orientado de la educación secundaria.

Esta oferta de formación profesional está vinculada estrechamente con el área de las ciencias naturales en el espacio curricular de biología y la modalidad que se dicta en este módulo es áulico-campo y tiene como objeto el estudio de la producción de uvas, en torno a los procesos productivos curriculares en la modalidad de técnicos en la producción agropecuaria

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