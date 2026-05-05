Santiago Victoria dejó su cargo en comunicaciones de Veladero

Santiago Victoria, responsable de comunicaciones de la mina Veladero, dejó su cargo para tomar otro rumbo laboral. Al ser un referente conocido de la empresa, su decisión sorprendió al ambiente sectorial. Fuentes de la compañía señalaron que su salida se produjo en buenos términos.

Desde mayo de 2021, Victoria se desempeñó como gerente de Comunicaciones para Sudamérica en Barrick Gold, actuando como el vínculo estratégico entre la compañía, las instituciones y la prensa. Durante su gestión, tuvo un rol protagónico en hitos del sector, tales como la Expo San Juan Minera 2024 y las celebraciones por los 20 años de la mina Veladero.

En el plano académico, Victoria cuenta con una Maestría en Gestión de Comunicación Estratégica por la Universidad Adolfo Ibáñez, además de diversas especializaciones en liderazgo y gestión del cambio. Tras confirmarse su partida, la empresa ya trabaja en la transición; aunque no se han revelado nombres, trascendió que el futuro sucesor ya se encuentra en proceso de capacitación para asumir este cargo clave.

Otro cambio reciente que causó sorpresa fue la desvinculación de Analía García como gerente de Relaciones Institucionales de Barrick Gold. Esta información marcó un punto de giro en el esquema de comunicación y vínculos estratégicos de la compañía minera que opera el yacimiento Veladero en la provincia de San Juan.

La salida de García, quien ocupaba un rol fundamental en la articulación entre la empresa y la comunidad sanjuanina, generó un clima de incertidumbre dentro del sector. Este movimiento institucional no es un dato menor para el escenario provincial: el área de Relaciones Institucionales es el puente directo entre la actividad minera y el ámbito político-social.