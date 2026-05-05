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Estafa

Un jubilado sanjuanino fue a cobrar y se encontró con una deuda de $5.000.000 que desconocía

La víctima tiene 77 años y cobró un porcentaje menor de sus haberes. En la ventanilla le explicaron que tenía un préstamo millonario, pero él afirmó que jamás pidió ese dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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No se sabe cuándo ni cómo, pero un jubilado sanjuanino fue a cobrar sus haberes y se encontró con una deuda de 5 millones que nunca contrajo. De hecho, le descontaron el 25 por ciento de su jubilación por un préstamo que, se cree, es producto de una estafa.

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Fuentes del caso indicaron que, de acuerdo con la denuncia, el insólito hecho salió a la luz el 28 de abril último, cuando Mario Álvarez se presentó a cobrar su jubilación por las ventanillas de la sucursal del Banco San Juan de calle Las Heras, en Capital. Presentó su documentación para retirar los 800.000 pesos que percibe mensualmente, pero casi se cae de espaldas cuando le informaron que sólo tenía para cobrar 200.000 pesos debido a los descuentos, según relataron.

El jubilado de 77 años señaló que era un error, pero el cajero ingresó a su cuenta y le comunicó que el descuento se debía a un préstamo de 5.000.000 de pesos que se le había otorgado, aseguraron las fuentes. Eso generó el enojo y la sorpresa del hombre, que insistió y juró que jamás solicitó ese dinero.

Lo cierto es que Álvarez terminó en la Comisaría 2da radicando la denuncia y las actuaciones fueron giradas al personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas para que el caso se investigue. La primera sospecha es que, en algún momento, alguien se apropió de sus datos personales y de sus claves bancarias; de esa forma entraron a su cuenta para sacar un préstamo y luego hacer desaparecer el dinero a través de transferencias a otros destinatarios.

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