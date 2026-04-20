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Fraude telefónico

Un jubilado sanjuanino fue estafado en $4.400.000 después de que hackearan el WhatsApp a su hija

El hombre recibió mensajes desde el celular de su hija, quien le pedía prestado dinero. Creyó que era ella y le realizó dos transferencias millonarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un jubilado de Capital sufrió una estafa de 4.400.000 pesos en otro fraude virtual. Todo empezó cuando hackearon el WhatsApp de su hija y desde esa cuenta le enviaron mensajes solicitándole dinero. El hombre mayor creyó que era ella y le realizó dos transferencias millonarias.

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El hecho fue denunciado este lunes 20 de abril, en horas del mediodía. El damnificado en esta ocasión fue Juan Rotter, de 68 años y domiciliado sobre avenida Ignacio de la Roza, en Capital, según señalaron fuentes judiciales. De acuerdo con su relato, el domingo último recibió mensajes desde el número de su hija, quien le pedía con urgencia que le prestara dinero.

Sin sospechar que se trataba de una maniobra fraudulenta, el hombre efectuó dos transferencias. Una fue por 1.500.000 pesos desde su cuenta bancaria y la otra por 2.900.000 pesos, de un préstamo que él mismo solicitó a través de su tarjeta Naranja. El jubilado envió el dinero convencido de que su hija atravesaba una situación apremiante.

Horas más tarde, Rotter logró comunicarse con ella y fue entonces cuando ésta le contó que le habían hackeado su cuenta de WhatsApp. Ahí descubrieron la estafa. La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ª de Desamparados y la investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, cuyos investigadores intentan ahora rastrear el destino del dinero para dar con los responsables.

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