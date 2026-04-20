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Crece el grooming en San Juan: el último caso de dos nenas, el peligro de Sangi y consejos para padres

El fiscal Pablo Martín brindó detalles sobre una nueva modalidad de captación a través de videojuegos en línea y advirtió sobre el uso de plataformas indetectables que complican el rastreo de los acosadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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(Foto ilustrativa tomada de pixabay.com)

 

La justicia de San Juan está investigando un alarmante caso de grooming que afectó a dos niñas de 9 y 10 años. El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos, Pablo Martín, explicó que el contacto se inició a través del chat interno del popular videojuego Free Fire. Según el funcionario, el acosador -un hombre mayor de edad localizado en Buenos Aires- comenzó entablando una "pseudoamistad" con las menores, ganando su confianza mediante el ofrecimiento de "skins, monedas o recompensas" propias del juego.

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El grooming es una forma de ciberacoso y abuso sexual en el que un adulto utiliza medios digitales (redes sociales, juegos en línea, chats, correos) para contactar a menores de edad, ganarse su confianza y, eventualmente, manipularlos para obtener material de contenido sexual o concretar encuentros físicos. Es un delito penado por la ley

Actualmente, las estadísticas reflejan un crecimiento sostenido de estos delitos: el año pasado hubo 74 casos de grooming en San Juan y en lo que va de este año ya se contabilizan casi 35, según los datos oficiales.

El proceso de captación avanzó hasta que el sujeto logró trasladar la comunicación a una plataforma hasta ahora desconocida para los investigadores locales: Sangi. "Es un chat donde podés hacer videollamadas, pero no se puede rastrear y no responde. Tiene un cifrado militar, es muy difícil rastrear a alguien que está detrás de eso", detalló el fiscal este lunes en diálogo con Radio Sarmiento. Además, resaltó la peligrosidad de esta herramienta, ya que "no hace falta ni registrarte. No hace falta vincular un correo ni un teléfono", lo que permite que el agresor actúe bajo un anonimato casi total y evite los reportes internacionales de seguridad.

La situación fue advertida por un familiar de una de las niñas, quien tomó el teléfono y realizó la denuncia. Martín señaló que, aunque el sospechoso está "medianamente identificado", la investigación es compleja porque "la otra persona desde el otro lado, cuando ve que está en peligro, le pide (a la víctima) que borre" toda la evidencia y la plataforma misma.

Cómo proteger a los hijos del grooming

Ante el aumento de casos y la sofisticación de los métodos de los acosadores, el fiscal Martín recomienda a los padres y tutores seguir estas pautas:

1. Instalar controles parentales: Se sugiere el uso de aplicaciones como Family Link para recibir notificaciones sobre qué aplicaciones descargan los menores y configurar filtros de edad.

2. Configurar la privacidad en juegos y redes: En plataformas como Roblox o TikTok, es vital ajustar la configuración para que extraños no puedan agregar a los niños ni iniciar conversaciones privadas.

3. Respetar los límites de edad: No permitir el uso de aplicaciones como TikTok si el niño tiene menos de 13 años, ya que saltar estos filtros elimina capas de protección esenciales contra usuarios desconocidos.

4. Mantener el diálogo abierto: Es fundamental hablar con los hijos sobre los riesgos en línea, especialmente entre los 9 y 13 años, que es cuando suelen tener mayor acceso a dispositivos propios.

5. No interactuar con el acosador: Si se sospecha de un caso de grooming, los padres no deben intentar responderle al agresor, ya que estos sujetos detectan rápidamente el cambio de lenguaje y borran toda la evidencia.

6. Resguardar el dispositivo y denunciar: Ante una sospecha firme, se debe secuestrar el teléfono del menor sin borrar nada y acudir a la UFI Delitos Informáticos o a la UFI ANIVI, donde cuentan con equipos especializados para la contención de las víctimas.

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