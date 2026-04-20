Detuvieron a "El Rata" del Valle Grande, tras golpear a una vecina y robarle un televisor

Este lunes, personal policial logró la detención de Matías Fernández, alias “El Rata”, señalado como el autor de un violento robo ocurrido en el barrio Valle Grande, en Rawson, según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan.

Tribunales Rawson: el imputado por el choque fatal seguirá libre y con licencia, pese al pedido de la fiscalía y la querella.

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De acuerdo a la información, el hecho se registró días previos, cuando el sujeto habría agredido físicamente a una vecina mayor de edad del mismo barrio para luego sustraerle un televisor TCL de 32 pulgadas.

Tras la denuncia radicada por la víctima, se inició una investigación encabezada por efectivos de la Comisaría 35°, con intervención de los oficiales Agustín Amarfil y Maximiliano Ovejero.

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Las tareas investigativas derivaron en un allanamiento que arrojó resultado positivo. En el procedimiento, los uniformados lograron la detención del presunto autor del hecho, quien quedó alojado en sede policial.

Fernández permanece detenido en la Comisaría 35° y a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que continuará con las medidas judiciales correspondientes.