lunes 20 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rawson

Detuvieron a "El Rata" del Valle Grande, tras golpear a una vecina y robarle un televisor

El hecho ocurrió días atrás en el barrio rawsino. Tras la denuncia de la víctima, la Policía realizó un allanamiento que terminó con la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

Por David Cortez Vega
image

Este lunes, personal policial logró la detención de Matías Fernández, alias “El Rata”, señalado como el autor de un violento robo ocurrido en el barrio Valle Grande, en Rawson, según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan.

Lee además
quiso vender un celular por marketplace, lo enganaron con el perfil brisa sharon y se lo robaron en rawson
Cuento del tío

Quiso vender un celular por Marketplace, lo engañaron con el perfil "Brisa Sharon" y se lo robaron en Rawson
rawson: el imputado por el choque fatal seguira libre y con licencia, pese al pedido de la fiscalia y la querella.
Tribunales

Rawson: el imputado por el choque fatal seguirá libre y con licencia, pese al pedido de la fiscalía y la querella.

De acuerdo a la información, el hecho se registró días previos, cuando el sujeto habría agredido físicamente a una vecina mayor de edad del mismo barrio para luego sustraerle un televisor TCL de 32 pulgadas.

Tras la denuncia radicada por la víctima, se inició una investigación encabezada por efectivos de la Comisaría 35°, con intervención de los oficiales Agustín Amarfil y Maximiliano Ovejero.

image

Las tareas investigativas derivaron en un allanamiento que arrojó resultado positivo. En el procedimiento, los uniformados lograron la detención del presunto autor del hecho, quien quedó alojado en sede policial.

Fernández permanece detenido en la Comisaría 35° y a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que continuará con las medidas judiciales correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Encontraron a uno de los hombres buscados en San Juan; el otro sigue desaparecido

Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero

Santa Lucía: detienen a dos sujetos que festejaron, a los tiros, el triunfo de Boca ante River

Identificaron al joven al que dispararon en Rawson

Violento intento de robo en Rawson: dos adolescentes armados asaltaron a un ciclista

Un automovilista intentó esquivar un control policial haciendo la U y chocó con una moto en Ruta 40

Usó a su novia, menor de edad, de campana mientras robaba en una casa de Pocito

Un miembro de una complicada familia del B° La Estación, preso: asaltó a un policía e intentó apuñalar a otro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un miembro de una complicada familia del b° la estacion, preso: asalto a un policia e intento apunalar a otro
Sin escrúpulos

Un miembro de una complicada familia del B° La Estación, preso: asaltó a un policía e intentó apuñalar a otro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Foto ilustrativa
Flagrancia

Violencia y descontrol en Capital: dos mujeres detenidas tras atacar a un remisero y agredir a una mujer policía

Tragedia en el Rally en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia
Mina Clavero

Tragedia en el Rally en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia

Un miembro de una complicada familia del B° La Estación, preso: asaltó a un policía e intentó apuñalar a otro
Sin escrúpulos

Un miembro de una complicada familia del B° La Estación, preso: asaltó a un policía e intentó apuñalar a otro

Te Puede Interesar

Cambio en los papeles, sin impacto en el plan minero: La línea de 500 kV que abastecerá a Josemaría sigue en foco tras la corrección del ENRE, que dejó afuera a Filo del Sol del esquema eléctrico.
Impacto cero

El cambio del ENRE que dejó afuera a Filo del Sol no altera la hoja de ruta de Vicuña en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Rawson: el imputado por el choque fatal seguirá libre y con licencia, pese al pedido de la fiscalía y la querella.
Tribunales

Rawson: el imputado por el choque fatal seguirá libre y con licencia, pese al pedido de la fiscalía y la querella.

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Una vereda de la Esquina Colorada. video
Nuevo destino

La metamorfosis de una histórica esquina de San Juan: ahora es el estacionamiento de un gimnasio

En Guandacol, vecinos y trabajadores pusieron el grito en el cielo luego del cierre del camino a Vicuña
La Rioja

En Guandacol, vecinos y trabajadores pusieron el grito en el cielo luego del cierre del camino a Vicuña