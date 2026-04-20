Encontraron a uno de los hombres buscados en San Juan; el otro sigue desaparecido

Este lunes por la mañana, la Policía confirmó que Cayetano Morales, de 74 años , fue encontrado con vida tras varios días de intensa búsqueda. Según indicaron fuentes oficiales, no se brindaron mayores detalles sobre su estado de salud ni las circunstancias en las que fue hallado.

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En paralelo, continúa la búsqueda de Daniel Alejandro Salguero, de 47 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 13 de abril. El hombre es de contextura mediana, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y ojos verdes. Como seña particular, posee un tatuaje de un pato en el hombro derecho. Al momento de ausentarse vestía una remera de River Plate, bermuda de jean y zapatillas negras.

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El caso de ambos había activado los protocolos de emergencia a través del programa “San Juan Te Busca”, con operativos desplegados en distintos puntos de la provincia y un fuerte pedido de colaboración a la comunidad.

Pese al hallazgo de Morales, las autoridades mantienen activos los rastrillajes para dar con Salguero y reiteraron que cualquier información puede ser clave. Quienes puedan aportar datos deben comunicarse de inmediato, incluso de forma anónima, al 911.