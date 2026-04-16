Detuvieron a dos hombres que entraron a robar a una obra de construcción en Capital

En un procedimiento realizado durante la madrugada de este jueves, personal policial de la Comisaría 27ma aprehendió a dos sujetos que habían sustraído materiales de construcción de una obra ubicada en Capital. Los delincuentes, identificados como dos jóvenes de apellido Giménez (de 20 y 24 años) , fueron sorprendidos mientras trasladaban el botín en plena vía pública.

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Alrededor de las 03:00 horas, un patrullero fue comisionado al Barrio Coperaq III , específicamente a la calle Virgen de Lourdes, entre Río Colorado y Laguna Blanca. Según el reporte, dos hombres -uno vestido con ropa oscura y el otro con un buzo azul- habían sido vistos retirando elementos de una obra y cargándolos en un carro, para luego darse a la fuga en dirección Este.

Con las características aportadas, los efectivos iniciaron recorridas por las zonas aledañas. Finalmente, interceptaron a los sospechosos en el Barrio Timoteo Maradona, sobre la calle Malvinas Argentinas, a pocos metros de la intersección con Colón.

Al momento de la entrevista policial, los individuos no pudieron acreditar la propiedad ni el origen lícito de la carga que transportaban: nueve bolsas de cemento marca "Loma Negra".

Alejandro Díaz, ayudante fiscal en turno, fue informado de la situación y, tras consultar a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial y la causa quedó caratulada como hurto simple.