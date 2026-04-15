Se ofuscó en un control policial y terminó detenido con 12 envoltorios con droga

Un joven de 26 años fue aprehendido durante un operativo de prevención realizado en Ruta Provincial N° 60 y calle Graffigna, luego de que personal policial detectara varios envoltorios con una sustancia blanca en su vehículo.

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El procedimiento se inició cuando efectivos detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa color bordo, conducido por un hombre de apellido Salinas. Al solicitarle la documentación correspondiente, el conductor indicó que solo contaba con la cédula del vehículo, por lo que se le informó que el rodado sería radiado de circulación.

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Según fuentes policiales, tras conocer la medida el joven reaccionó de manera ofuscada y adoptó una actitud hostil hacia los uniformados. En ese contexto, al pedirle que descendiera del auto, los efectivos observaron en la puerta del lado del conductor varios envoltorios que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco.

Al ser consultado por estos elementos, el hombre mantuvo su comportamiento agresivo, por lo que fue aprehendido en el lugar. En total, se secuestraron 12 envoltorios.

El procedimiento fue trasladado a la comisaría con jurisdicción en la zona y se dio intervención al área de Drogas Ilegales, que llevará adelante las pericias para determinar la naturaleza de la sustancia incautada.