Le robaron $2.000.000 de su casa en Chimbas y sospecha de una persona de su entorno

Un hombre denunció el robo de $2.000.000 de su vivienda en Chimbas y apuntó directamente a una persona de su entorno. El hecho fue advertido en la mañana de este martes en el barrio Centenario y quedó bajo investigación de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

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El damnificado y denunciante fue Gustavo Vera, quien se presentó este martes en la Comisaría 17ª y relató el sospechoso hecho delictivo que sufrió en su domicilio, confirmaron fuentes del caso. Contó que, al revisar sus pertenencias, notó el faltante de $2.000.000 que tenía guardados en un mueble dentro de su casa ubicada en la manzana Ñ del barrio Centenario, señalaron.

También afirmó que no detectó signos de violencia en las puertas ni en las ventanas, lo que refuerza la sospecha de que el autor del hurto fue alguien de su entorno que poseía la llave de la vivienda. Esa circunstancia es uno de los ejes centrales de la investigación.

El caso fue caratulado como hurto simple y quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que ahora trabaja en la recolección de pruebas para determinar qué ocurrió con el dinero y establecer responsabilidades.