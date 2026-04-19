Invierten $75 millones para transformar la sede de los juicios rápidos en San Juan

El sistema judicial de San Juan se prepara para una renovación estructural en una de sus unidades más icónicas. Es porque la Corte de Justicia acaba de lanzar la primera licitación pública del año, destinada a la reforma y adecuación del edificio donde funciona el Procedimiento Especial de Flagrancia . Esta obra, que cuenta con un presupuesto oficial superior a los 74 millones de pesos, busca modernizar las instalaciones de la sede ubicada en calle Maipú 458 Este, en plena Capital sanjuanina. La intención es adaptar el espacio físico a la intensa actividad que este centro de operaciones mantiene desde su inauguración, asegurando que tanto el personal judicial como el público cuenten con mejores condiciones de servicio y comodidad.

La herramienta de Flagrancia es fundamental para la seguridad y la justicia en San Juan, ya que este sistema permite resolver delitos donde el autor es capturado "con las manos en la masa" de manera extremadamente rápida. Desde que se puso en marcha en agosto de 2017, este modelo ha sido pionero en Argentina al reducir los tiempos de resolución, que antes tomaban años, a un promedio de apenas 72 horas. Con una tasa de resolución que alcanza el 95% de las causas, se ha convertido en un referente nacional. Las estadísticas demuestran la magnitud de su tarea: hasta enero de 2026, el sistema registró más de 11.400 casos y procesó a más de 14.700 personas, logrando más de 7.100 condenas. Solo en 2025 se alcanzó un pico histórico de 2.171 hechos, lo que evidencia la necesidad de expandir el edificio para que la estructura física acompañe el crecimiento del volumen operativo.

image

Sobre la relevancia de estas reformas, el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, destacó la necesidad de avanzar con este proyecto tras las solicitudes realizadas por los propios magistrados y el Ministerio Público. En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, analizó que "respecto de las obras de readecuación de Flagrancia, efectivamente, el Poder Judicial ha llamado a licitación para la realización de unas obras que vienen siendo hace largo tiempo solicitadas por los señores jueces, y por el Ministerio Público. Porque es un edificio que le pertenece, es de propiedad del Poder Judicial, y era necesario, dada la dinámica y la experiencia que ya tenemos en materia de de sistema de Flagrancia, mejorar las instalaciones. En ese aspecto se ha desarrollado todo un proyecto a través de la Dirección de Servicios Generales que tiene el Poder Judicial, con los ingenieros y los arquitectos que allí trabajan, y se llama a licitación para hacer lo antes posible esta obra, que entendemos que es muy necesaria para mejorar la calidad laboral de los jueces, defensores y fiscales que allí trabajan".

image

La licitación pública para estos trabajos tiene fijada la apertura de propuestas para el próximo 15 de mayo a las 09.00 horas en el Edificio 25 de Mayo. El presupuesto oficial estipulado se precisa en $74.975.185,00 y el plazo de ejecución de las obras es de apenas 60 días corridos, lo que demuestra la urgencia por contar con las nuevas instalaciones operativas. Las empresas interesadas podrán realizar una visita de obra el 28 de abril para conocer el terreno y las especificaciones del inmueble de más de 2.600 metros cuadrados que será intervenido.

La actual sede del sistema de Flagrancia, fue comprada por el Poder Judicial -con ayuda del Ejecutivo- en 2017 por un monto aproximado de 19 millones de pesos, con el objetivo primordial de concentrar todas las funciones del proceso judicial en un solo lugar. El inmueble fue acondicionado originalmente y la obra, en su conjunto, costó 62,8 millones de pesos. Fue para albergar el Juzgado de Flagrancia, salas de audiencias, boxes para defensores, alcaidía y depósitos de efectos. Desde su puesta en marcha oficial el 9 de agosto de 2017, el edificio ha funcionado como el corazón de un modelo de justicia "exprés" y digital que, tras más de ocho años de servicio y un incremento sostenido en la cantidad de casos que superó los 11.000 hechos a principios de 2026, requiere actualmente de una readecuación estructural para adaptar sus instalaciones a la dinámica operativa actual.

Embed - Poder Judicial de San Juan on Instagram: "RECORRIDA INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DEL SISTEMA ESPECIAL DE FLAGRANCIA El Sr. Ministro de la Corte de Justicia, Dr. Daniel Olivares Yapur, recorrió junto al Fiscal General, Dr. Guillermo Baigorrí, el edificio donde funciona el Procedimiento Especial de Flagrancia, el sistema sanjuanino que es modelo nacional en la resolución judicial de casos en cuestión de horas, mediante la detención inmediata y juicio rápido. Ver comunicado oficial en www.jussanjuan.gob.ar" View this post on Instagram

Los detalles de la remodelación del edificio de calle Maipú

El plan de obras diseñado por la Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial contempla una intervención integral tanto en la planta baja como en el primer piso del inmueble. El proyecto se enfoca en la ampliación de dos oficinas destinadas a jueces en la planta baja, aprovechando la estructura actual de la cochera para generar nuevos despachos que estarán equipados con redes informáticas, telefonía y sistemas de climatización. También se reformará el sector de control de acceso peatonal para el público y se mejorarán las salas de espera correspondientes a las defensorías y al Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a la redistribución de espacios funcionales, se ha previsto la construcción de una nueva cocina en la planta baja con su respectiva conexión al sistema sanitario, permitiendo que el espacio que actualmente ocupa la cocina sea habilitado como una oficina para defensores. En la planta alta, las reformas se centrarán en la creación de despachos para los juzgados número 4 y 5, además de una secretaría de jueces. Todas estas tareas de tabiquería interior se realizarán con placas de yeso que incluyen aislación acústica de lana de vidrio en el área de los jueces para garantizar la privacidad y el confort acústico necesario para las tareas judiciales.

La ejecución de la obra se organizará en tres etapas sucesivas para permitir que el edificio continúe funcionando las 24 horas, ya que la actividad judicial en Flagrancia no puede interrumpirse. Los trabajos preparatorios incluyen el vallado de las áreas a intervenir y demoliciones precisas en mampostería para colocar nuevas ventanas de aluminio. También se renovarán los pisos con materiales cerámicos de alto tránsito y se colocará alfombra de calidad comercial en las nuevas oficinas de los magistrados. La instalación eléctrica será renovada completamente en los sectores intervenidos, sumando nuevos tableros, iluminación de emergencia y puestos de trabajo con red de datos de categoría 6. Finalmente, se instalarán equipos de aire acondicionado tipo split en los despachos de jueces y defensores para asegurar un ambiente laboral óptimo.

En el gráfico, a continuación, se detalla la logística prevista para los trabajos: