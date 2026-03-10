La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.

El Poder Judicial decidió armar un equipo para determinar cuáles son los inmuebles que dejarán de alquilar una vez que esté listo el edificio 9 de Julio, donde se mudarán los juzgados laborales, de familia y civiles. El criterio será determinado por el valor de la renta y por los gastos de mantenimiento que demandan los bienes alquilados, según confirmó el presidente de la Corte de Justicia a Tiempo de San Juan, Daniel Olivares Yapur.

Argentina Week "Un milagro": El CEO de JP Morgan elogió las reformas de Javier Milei y lo puso como ejemplo para el mundo

La refuncionalización del 9 de Julio tiene un 30% de avance de obra, se espera que el año próximo pueda estar listo. Actualmente el Poder Judicial alquila 28 inmuebles, concentrados en su mayoría en Capital. El equipo de expertos que armó la Corte definirá cuáles espacios dejarán de ocupar en base a las necesidades del personal, los gastos de alquiler y cuánto dinero demandan las reparaciones en cada una de las dependencias.

Antes de alquilar, la Corte de Justicia solicita un informe al Tribunal de Tasaciones de la Provincia sobre el valor de renta del inmueble, si la propuesta es acorde a los precios del mercado, se decide firmar el contrato.

¿Concentrar todo en los edificios más grandes y dejar los más chicos? Es una posibilidad, pero lo más importante será calcular el presupuesto destinado a arreglar algunos inmuebles que son muy añosos. Pica en punta continuar rentando el anexo Jujuy.

“Hay edificios alquilados que no están en las mejores condiciones, lo que afecta la calidad del ambiente laboral. Se dejarán de alquilar los edificios que generan más complicaciones, más dolores de cabeza”, apuntó Olivares Yapur.

Al mismo tiempo, el equipo decidirá la logística de la mudanza. Cómo se trasladará el personal, el movimiento de expedientes en papel y los módulos informáticos. “Profesionales están trabajando en el armado de una propuesta logística que asegure que no se interrumpa el servicio de Justicia que se debe brindar”, explicó el magistrado.

Lo que tampoco se terminó de decidir es qué fuero irá a cada piso del edificio 9 de Julio, pero en el primero podrían ir los juzgados civiles y laborales porque es el más grande. Actualmente, ocupan dos inmuebles que alquila la Justicia.

Obra de refuncionalización del 9 de Julio

La primera etapa de mejoras involucra 9.900 m2 de los 13.288 m2 totales del edificio (75 %). Los trabajos implican una inversión de 7.569 millones de pesos.

A través de esta obra se dejarán operativos los pisos segundo, primero, planta baja y subsuelo, entre los que se distribuirán los fueros Civil (de primera y segunda instancia), Laboral y Familia. Además, alojará la Escuela Judicial y la Oficina de la Mujer. Para ello se contempla la instalación de 459 puestos de trabajo; 14 Salas de Audiencias (equipadas técnicamente con sistemas de audio y video para procesos orales) y 10 Salas para Entrevistas para los Gabinetes Técnicos del fuero de Familia.

Este proyecto comprende la ejecución de la tabiquería interior, cielorrasos, carpintería interior, pintura interior y exterior, instalación de equipos de aire acondicionado con sistema VRF, instalación de aprovechamiento de aguas grises; instalaciones contra incendio e instalación eléctrica y de datos (BMS) o sistema de gestión “inteligente” del edificio y la estructura que conforma el pasadizo de un futuro ascensor para uso camillero.

Se prevé que en una segunda etapa, para la cual se hará un nuevo llamado a licitación, se reacondicionen los pisos tercero y cuarto, con destino a las áreas administrativas y la Corte de Justicia.