miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Determinarán cuáles representan un mayor gasto en base al precio de la renta y también de las reparaciones que les deben hacer. Los primeros que se mudarán serán los juzgados laborales, de familia y civiles.

Por Natalia Caballero
El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan&nbsp;junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San&nbsp;Juan.

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.

El Poder Judicial decidió armar un equipo para determinar cuáles son los inmuebles que dejarán de alquilar una vez que esté listo el edificio 9 de Julio, donde se mudarán los juzgados laborales, de familia y civiles. El criterio será determinado por el valor de la renta y por los gastos de mantenimiento que demandan los bienes alquilados, según confirmó el presidente de la Corte de Justicia a Tiempo de San Juan, Daniel Olivares Yapur.

Lee además
lo que no trascendio del encuentro orrego-milei en nueva york
Argentina Week

Lo que no trascendió del encuentro Orrego-Milei en Nueva York
un milagro: el ceo de jp morgan elogio las reformas de javier milei y lo puso como ejemplo para el mundo
Argentina Week

"Un milagro": El CEO de JP Morgan elogió las reformas de Javier Milei y lo puso como ejemplo para el mundo

La refuncionalización del 9 de Julio tiene un 30% de avance de obra, se espera que el año próximo pueda estar listo. Actualmente el Poder Judicial alquila 28 inmuebles, concentrados en su mayoría en Capital. El equipo de expertos que armó la Corte definirá cuáles espacios dejarán de ocupar en base a las necesidades del personal, los gastos de alquiler y cuánto dinero demandan las reparaciones en cada una de las dependencias.

Antes de alquilar, la Corte de Justicia solicita un informe al Tribunal de Tasaciones de la Provincia sobre el valor de renta del inmueble, si la propuesta es acorde a los precios del mercado, se decide firmar el contrato.

¿Concentrar todo en los edificios más grandes y dejar los más chicos? Es una posibilidad, pero lo más importante será calcular el presupuesto destinado a arreglar algunos inmuebles que son muy añosos. Pica en punta continuar rentando el anexo Jujuy.

“Hay edificios alquilados que no están en las mejores condiciones, lo que afecta la calidad del ambiente laboral. Se dejarán de alquilar los edificios que generan más complicaciones, más dolores de cabeza”, apuntó Olivares Yapur.

Al mismo tiempo, el equipo decidirá la logística de la mudanza. Cómo se trasladará el personal, el movimiento de expedientes en papel y los módulos informáticos. “Profesionales están trabajando en el armado de una propuesta logística que asegure que no se interrumpa el servicio de Justicia que se debe brindar”, explicó el magistrado.

Lo que tampoco se terminó de decidir es qué fuero irá a cada piso del edificio 9 de Julio, pero en el primero podrían ir los juzgados civiles y laborales porque es el más grande. Actualmente, ocupan dos inmuebles que alquila la Justicia.

Obra de refuncionalización del 9 de Julio

La primera etapa de mejoras involucra 9.900 m2 de los 13.288 m2 totales del edificio (75 %). Los trabajos implican una inversión de 7.569 millones de pesos.

A través de esta obra se dejarán operativos los pisos segundo, primero, planta baja y subsuelo, entre los que se distribuirán los fueros Civil (de primera y segunda instancia), Laboral y Familia. Además, alojará la Escuela Judicial y la Oficina de la Mujer. Para ello se contempla la instalación de 459 puestos de trabajo; 14 Salas de Audiencias (equipadas técnicamente con sistemas de audio y video para procesos orales) y 10 Salas para Entrevistas para los Gabinetes Técnicos del fuero de Familia.

Este proyecto comprende la ejecución de la tabiquería interior, cielorrasos, carpintería interior, pintura interior y exterior, instalación de equipos de aire acondicionado con sistema VRF, instalación de aprovechamiento de aguas grises; instalaciones contra incendio e instalación eléctrica y de datos (BMS) o sistema de gestión “inteligente” del edificio y la estructura que conforma el pasadizo de un futuro ascensor para uso camillero.

Se prevé que en una segunda etapa, para la cual se hará un nuevo llamado a licitación, se reacondicionen los pisos tercero y cuarto, con destino a las áreas administrativas y la Corte de Justicia.

Seguí leyendo

Milei viajará a Chile a la asunción de José Antonio Kast

Casi 20.000 inscriptos: La oposición pide ampliar la audiencia pública por Glaciares

José "Pepe" Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante"

Los "duros" de la CGT desembarcan mañana en Tierra del Fuego para apoyar un paro de la UOM

Adorni explicó el viaje de su esposa a Estados Unidos: "Quería que me acompañe porque es mi compañera de vida"

El gobierno aseguró que 420 argentinos ya lograron salir de Emiratos Árabes

Vandalizaron las oficinas de un senador nacional cuyano

El jueves el INDEC informará el dato de inflación: ¿Qué esperan los expertos?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno aplico la reforma laboral y udap levanto la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Ni Pelota Libre, ni Xuper TV con VPN: dónde ver los octavos de final de la Champions League
Fútbol

Ni Pelota Libre, ni Xuper TV con VPN: dónde ver los octavos de final de la Champions League

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

Te Puede Interesar

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Por Natalia Caballero
Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan
SMN

Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan

Imagen ilustrativa
Otra vez el Teresa de Calcuta

Asaltaron a un delivery en Pocito, le robaron el celular y encima lo estafaron en $381.000 de su billetera virtual

José Pepe Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante
Repercusiones

José "Pepe" Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante"

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores