martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque

Vandalizaron las oficinas de un senador nacional cuyano

El legislador acusó la complicidad del gobernador de su provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El senador nacional Bartolomé Abdala denunció haber sido víctima de un nuevo episodio de vandalismo en la ciudad de San Luis, luego de que la entrada de su estudio contable fuera atacada con pintadas que incluían frases intimidatorias y mensajes de alto contenido violento. El hecho, que se produjo en el marco de manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, generó un fuerte repudio del legislador libertario, quien responsabilizó al gobierno provincial de Claudio Poggi por lo que calificó como un clima de “zona liberada” y complicidad institucional frente a las agresiones.

Lee además
la cgt presento un amparo para frenar la reforma laboral y pidio que se declare inconstitucional
Tras la oficialización

La CGT presentó un amparo para frenar la reforma laboral y pidió que se declare inconstitucional
tras el planteo de la cgt por la reforma laboral, que caminos juridicos tendria y cual seria su impacto en san juan
Amparo

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan
image

Abdala, actual vicepresidente de la Nación en ejercicio por el viaje de Javier Milei a Nueva York, vinculó el ataque a sectores que definió como “militantes del odio y la confrontación”, a quienes acusó también de haber atentado contra monumentos religiosos de la ciudad. En declaraciones públicas, el senador remarcó que la “enorme mayoría de los sanluiseños no comparte estas metodologías violentas” y lamentó que se utilice una fecha significativa como el 8 de marzo para justificar acciones que, según sus palabras, “deshonran la estirpe de las valientes mujeres” de su provincia”.

El legislador sumó un mensaje de advertencia hacia las autoridades provinciales. “El gobierno de Claudio Poggi deberá dar explicaciones respecto de la complacencia y hasta complicidad con quienes promueven estas prácticas de intimidación”, expresó. Abdala consideró que los hechos se producen “ante la pasividad exasperante de las fuerzas de seguridad, en un claro ejemplo de zona liberada”, y sostuvo que resulta especialmente preocupante en el contexto de su actual responsabilidad institucional.

En su descargo, el senador planteó que si una figura pública puede ser blanco de este tipo de hostigamiento, cualquier ciudadano de San Luis podría sentirse “absolutamente desprotegido y vulnerable”. Por este motivo, instó a las autoridades a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad y a no minimizar el impacto de estos ataques en la convivencia democrática. “Si esto me sucede a mí, es evidente que los ciudadanos pueden sentirse absolutamente desprotegidos y vulnerables. Por eso es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad”, enfatizó.

Abdala apeló también a su historia personal y familiar para reafirmar su pertenencia a la provincia, destacando el legado de trabajo y respeto al que adscribe públicamente. “Soy hijo de San Luis. Mis abuelos llegaron a la provincia en 1913 y aquí nació mi padre, ‘Pocho’ Abdala, en 1928. De él aprendí el valor del trabajo, el respeto por los demás y la certeza de que el diálogo es el camino que siempre debemos elegir”, recordó.

El senador defendió su estilo de confrontación política abierta y argumentó que sus diferencias con el gobernador Poggi y su administración siempre fueron planteadas “de frente y a la luz del día”. Reclamó que el debate político se desarrolle en un marco de respeto y rechazó de plano la “metodología del amedrentamiento”.

“Tengo por costumbre decir, de frente y a la luz del día, las cosas que no me gustan del gobernador Claudio Poggi y su administración. Por eso exijo que el debate político se desarrolle dentro de ese mismo marco de respeto, rechazando la metodología del amedrentamiento”, sostuvo.

En cuanto a las acciones legales, Abdala anticipó que recurrirá a la Justicia federal para denunciar el agravio sufrido y buscar una reparación institucional, a pesar de aclarar que nunca antes había judicializado la política.

“Nunca judicialicé la política, pero hoy me veo obligado a concurrir ante el fuero federal, en razón de mi investidura, para reparar el agravio sufrido y preservar la paz ciudadana”, indicó.

Abdala cerró su mensaje con una reafirmación de sus convicciones y su respaldo al gobierno nacional: “No me van a asustar. Voy a seguir trabajando con más fuerza que nunca para acompañar la transformación que lidera el presidente Javier Milei, destinada a hacer de la Argentina el país más libre del mundo”. Finalmente, convocó a la ciudadanía a comprometerse por la paz y la convivencia: “Viva San Luis y comprometámonos para que siga siendo un ‘Pago Tranquilo de Buenos Amigos’”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AbdalaBartolome/status/2031443494808486209&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

"Un milagro": El CEO de JP Morgan elogió las reformas de Javier Milei y lo puso como ejemplo para el mundo

Milei viajará a Chile a la asunción de José Antonio Kast

Casi 20.000 inscriptos: La oposición pide ampliar la audiencia pública por Glaciares

José "Pepe" Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante"

Los "duros" de la CGT desembarcan mañana en Tierra del Fuego para apoyar un paro de la UOM

Adorni explicó el viaje de su esposa a Estados Unidos: "Quería que me acompañe porque es mi compañera de vida"

El gobierno aseguró que 420 argentinos ya lograron salir de Emiratos Árabes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno aplico la reforma laboral y udap levanto la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa. 
Inseguridad

Asalto con cuchillos en Chimbas: dos jóvenes terminaron detenidos tras una persecución

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron el cadáver de un indigente dentro de un rancho en Pocito
Tragedia

Encontraron el cadáver de un indigente dentro de un rancho en Pocito

José Pepe Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante
Repercusiones

José "Pepe" Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante"

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25
Medida de fuerza

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25