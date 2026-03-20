viernes 20 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

A más de un año del violento episodio que acabó con la vida de de Diego Andreoni, ocurrido el 15 de marzo de 2025, el juicio con los acusados sumó una nueva audiencia y los testimonios volvieron a apuntar a uno en particular. Qué dice la querella y cuál es la pena que afrontan los sospechosos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

En medio del juicio por el joven asesinado en un partido de fútbol, en un complejo de canchas de Rivadavia, los testigos pusieron contra las cuerdas a uno de los acusados, luego de relatar que lo observaron manipulando el arma de fuego. Se trata de Julio Abdías Castro Agüero, quien está señalado de efectuar los disparos y de provocar la muerte de Diego Andreoni.

Lee además
comenzo el juicio contra los dos acusados del crimen en rivadavia tras un partido de futbol
Tribunales

Comenzó el juicio contra los dos acusados del crimen en Rivadavia tras un partido de fútbol
El sanjuanino condenado a 9 de años de prisión por violar a su prima, (se tapa el rostro para proteger la identidad de la víctima).
Pena

Condenan a un sanjuanino a 9 de años de prisión por violar a su prima

Con el inicio del desfile de testigos y sus declaraciones, un elemento empezó a marcar el rumbo del debate y es que los relatos que apuntan directamente a Castro, quien habría manipulado el arma con la que se produjo el disparo fatal.

El proceso se desarrolla en el marco del debate oral y público que inició el lunes contra los acusados, señalados como los responsables del crimen del joven, baleado el 15 de marzo de 2025 y fallecido el 28 de marzo, tras permanecer internado. Por ese motivo, la causa fue elevada a juicio bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ambos sospechosos continúan detenidos con prisión preventiva.

El tribunal está integrado por la jueza Mabel Moya, quien preside el debate, junto a los vocales Guillermo Adárvez y Javier Figuerola. En la primera jornada, los dos imputados optaron por no declarar y se ampararon en su derecho constitucional a guardar silencio, en una audiencia marcada por el hermetismo de los acusados y la expectativa por lo que puedan aportar los testigos.

Con el avance de las audiencias, la fiscalía dejó entrever que busca sostener que el disparo que terminó con la vida de Andreoni no fue un hecho accidental ni producto de una riña generalizada, sino una agresión directa. En ese sentido, los primeros testimonios comenzaron a marcar una línea clara: varios de los testigos que estuvieron en el lugar del hecho señalaron haber visto a Castro Agüero manipulando el arma de fuego instantes antes del ataque.

La reconstrucción que se intenta establecer en el debate indica que todo ocurrió luego de un partido de fútbol disputado en una cancha conocida como Coralli. Lo que comenzó como una discusión entre jugadores fue escalando hasta salir del ámbito deportivo y terminó en un violento episodio que dejó gravemente herido a Andreoni, quien recibió un disparo en el abdomen. Doce días después, el joven falleció y el caso pasó de una tentativa a un homicidio consumado.

Para la querella, compuesta por Federico Viola y Agustín Idemi, los dos sujetos en la mira tuvieron participación. Uno de ellos, Gómez, le habría entregado el arma a Castro, para que realizara el disparo. No obstante, las defensas de los imputados, encarnada por Filomena Noriega, entre otros, intentan obtener el menor daño posible para sus patrocinados.

El juicio tuvo lugar después de una etapa de instrucción en la que hubo fuertes diferencias entre las partes. Mientras el Ministerio Público mantuvo la acusación más grave, la defensa de uno de los imputados intentó que el hecho fuera encuadrado como homicidio en riña, una figura que contempla una pena considerablemente menor. Finalmente, la elevación a juicio se mantuvo bajo la acusación más severa, por lo que los acusados enfrentan ahora una posible condena de entre 8 y 25 años de prisión.

Temas
Seguí leyendo

La nueva estafa en San Juan con tarjetas de crédito destapó la olla en todo el país

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

Persecución de película en San Juan: una pareja, un robo y una carrera en moto y a pie

Pensó que nadie lo iba a revisar ahí: un joven sanjuanino, detenido con un arma escondida en sus genitales

Tragedia vial de Evelyn Esquivel: incriminarán a los dos amigos que iban con ella

El caso que arrincona a la presunta estafadora: promesas de cargos en la Justicia Federal hasta por $7.000.000

Un ciclista de 76 años terminó en el hospital tras ser embestido por un auto conducido por un menor

Detuvieron a un ciudadano brasileño por la causa de los robos de transformadores y de energía eléctrica en 25 de Mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza video
Atentado criminal en Chimbas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza

Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.
Para el oeste sanjuanino

Alerta amarilla por viento Zonda para este viernes

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías
Tragedia

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?
Finanzas

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Te Puede Interesar

El semillero sanjuanino, en los ojos de River: la revolucionaria visita del Millo y qué buscan de las nuevas promesas video
Oportunidad

El semillero sanjuanino, en los ojos de River: la revolucionaria visita del "Millo" y qué buscan de las nuevas promesas

Por Carla Acosta
El sanjuanino condenado a 9 de años de prisión por violar a su prima, (se tapa el rostro para proteger la identidad de la víctima).
Pena

Condenan a un sanjuanino a 9 de años de prisión por violar a su prima

Una estafa virtual con tarjetas de crédito detectada en San Juan se extendió al resto del país.
Alerta

La nueva estafa en San Juan con tarjetas de crédito destapó la olla en todo el país

Carlos Guerrero es un enamorado de su tierra y también una persona muy activa en redes, con posteos llenos de buena onda y humor.
Personajes sanjuaninos

Carlos Guerrero, el gran promotor de 25 de Mayo, que fue viral en pandemia y ahora divierte desde las redes

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos