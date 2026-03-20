Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

En medio del juicio por el joven asesinado en un partido de fútbol, en un complejo de canchas de Rivadavia, los testigos pusieron contra las cuerdas a uno de los acusados, luego de relatar que lo observaron manipulando el arma de fuego. Se trata de Julio Abdías Castro Agüero , quien está señalado de efectuar los disparos y de provocar la muerte de Diego Andreoni .

Con el inicio del desfile de testigos y sus declaraciones, un elemento empezó a marcar el rumbo del debate y es que los relatos que apuntan directamente a Castro, quien habría manipulado el arma con la que se produjo el disparo fatal.

El proceso se desarrolla en el marco del debate oral y público que inició el lunes contra los acusados, señalados como los responsables del crimen del joven, baleado el 15 de marzo de 2025 y fallecido el 28 de marzo, tras permanecer internado. Por ese motivo, la causa fue elevada a juicio bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ambos sospechosos continúan detenidos con prisión preventiva.

El tribunal está integrado por la jueza Mabel Moya, quien preside el debate, junto a los vocales Guillermo Adárvez y Javier Figuerola. En la primera jornada, los dos imputados optaron por no declarar y se ampararon en su derecho constitucional a guardar silencio, en una audiencia marcada por el hermetismo de los acusados y la expectativa por lo que puedan aportar los testigos.

Con el avance de las audiencias, la fiscalía dejó entrever que busca sostener que el disparo que terminó con la vida de Andreoni no fue un hecho accidental ni producto de una riña generalizada, sino una agresión directa. En ese sentido, los primeros testimonios comenzaron a marcar una línea clara: varios de los testigos que estuvieron en el lugar del hecho señalaron haber visto a Castro Agüero manipulando el arma de fuego instantes antes del ataque.

La reconstrucción que se intenta establecer en el debate indica que todo ocurrió luego de un partido de fútbol disputado en una cancha conocida como Coralli. Lo que comenzó como una discusión entre jugadores fue escalando hasta salir del ámbito deportivo y terminó en un violento episodio que dejó gravemente herido a Andreoni, quien recibió un disparo en el abdomen. Doce días después, el joven falleció y el caso pasó de una tentativa a un homicidio consumado.

Para la querella, compuesta por Federico Viola y Agustín Idemi, los dos sujetos en la mira tuvieron participación. Uno de ellos, Gómez, le habría entregado el arma a Castro, para que realizara el disparo. No obstante, las defensas de los imputados, encarnada por Filomena Noriega, entre otros, intentan obtener el menor daño posible para sus patrocinados.

El juicio tuvo lugar después de una etapa de instrucción en la que hubo fuertes diferencias entre las partes. Mientras el Ministerio Público mantuvo la acusación más grave, la defensa de uno de los imputados intentó que el hecho fuera encuadrado como homicidio en riña, una figura que contempla una pena considerablemente menor. Finalmente, la elevación a juicio se mantuvo bajo la acusación más severa, por lo que los acusados enfrentan ahora una posible condena de entre 8 y 25 años de prisión.