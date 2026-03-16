lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Comenzó el juicio contra los dos acusados del crimen en Rivadavia tras un partido de fútbol

Los dos que se sentaron en el banquillo fueron Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez. La víctima fatal fue Diego Andreoni. Este marzo se cumple un año del hecho.

Por Pablo Mendoza
WhatsApp Image 2026-03-16 at 13.16.42 (1)

A casi un año del trágico suceso que conmocionó a la zona de Marquesado, este lunes dio inicio el debate oral y público contra Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez, señalados como los responsables del homicidio de Diego Andreoni. El tribunal, integrado por los jueces Mabel Moya (presidenta) y los vocales Guillermo Adárvez y Javier Figuerola, comenzó a recibir las primeras declaraciones en una jornada marcada por el hermetismo de los imputados.

Lee además
llego a juicio por abusar a su hijastra en chimbas y ahora pasara mas de 5 anos preso
Tribunales

Llegó a juicio por abusar a su hijastra en Chimbas y ahora pasará más de 5 años preso
Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Llevaran a juicio a un papá abusador que puede recibir una pena de 24 años de cárcel por los ultrajes a su propia su hija
WhatsApp Image 2026-03-16 at 13.16.42

El inicio del juicio llega tras una etapa de instrucción donde la Fiscalía, la defensa y la querella mantuvieron fuertes discrepancias respecto a la calificación legal. Mientras que el Ministerio Público Fiscal sostiene la acusación por homicidio simple, la defensa de uno de los involucrados intentó, en instancias previas, que el caso se encuadrara bajo la figura de homicidio en riña, una calificación que prevé una escala penal considerablemente menor. Finalmente, la elevación a juicio se mantuvo bajo la acusación más grave, lo que pone a los detenidos frente a una posible pena de 8 a 25 años de prisión.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 13.16.41 (1)

En esta primera audiencia, la novedad principal fue que los dos acusados optaron por no declarar, haciendo uso de su derecho constitucional de mantenerse en silencio frente a los magistrados. El desfile de testigos comenzó con la comparecencia de los efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento inicial y en las pericias de rigor tras el ataque ocurrido en marzo de 2025.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 13.16.41

Según la reconstrucción del hecho, la disputa fatal se desencadenó tras un partido de fútbol en una cancha del departamento Rivadavia. Lo que comenzó como un altercado deportivo escaló rápidamente fuera de los límites del campo de juego, culminando en la agresión que le costó la vida a Andreoni. La fiscalía buscará demostrar que existió una intención directa de terminar con la vida del hombre, basándose en la mecánica del ataque y los testimonios recolectados.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 13.16.41 (2)

Para este martes se espera una jornada clave en la sala de audiencias, ya que comenzarán a declarar los testigos presenciales que se encontraban en la cancha al momento de la gresca. Estos relatos serán fundamentales para determinar el grado de participación de Castro Agüero y de Gómez en el desenlace fatal.

Temas
Seguí leyendo

El juicio por la muerte de Maradona, reprogramado para mitad de abril

Llegaba a juicio por tentativa de femicidio y quedó en libertad tras ser condenado por un delito menor

En helicóptero, así trasladaban al endurista rescatado en Corral de Piedra

Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

La Ruta 141, escenario de otro siniestro vial: ocurrió dos horas antes de la tragedia de Bermejo

Pelearon y se agarraron de los pelos tras ver a Q'Lokura en Pocito: el video

Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio

Sacó una botella de fernet de la góndola, la escondió entre su ropa y se fue sin pagar: quedó filmado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
imagenes terrorificas del choque fatal en caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

Identificaron al conductor que perdió la vida en el impactante choque en Ruta 141
Caucete

Identificaron al conductor que perdió la vida en el impactante choque en Ruta 141

Así viajaba Flores, tras el rescate.
Alivio

Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

Te Puede Interesar

En helicóptero, así trasladaban al endurista rescatado en Corral de Piedra
Video

En helicóptero, así trasladaban al endurista rescatado en Corral de Piedra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Barrick Mining cerró 2025 con ganancias récord impulsadas por el fuerte aumento del precio del oro, pero enfrenta una disputa con su socio Newmont que podría complicar su estrategia para los activos en Norteamérica.
La operadora de Veladero

Barrick logra ganancias récord por el oro, pero una disputa inesperada empaña el panorama

La parte oficial viene de ofrecer dos opciones de aumento salarial a los docentes.
Contra la inflación

Se reanuda la paritaria docente en San Juan: dos de los tres gremios van con otro rechazo a las ofertas oficiales

Javier Milei, durante su participación en la Bolsa de Comercio de Córdoba.
En Córdoba

Milei afirmó que Argentina tiene una "gran oportunidad" y no habló del caso Libra

Nos marcó el camino: el recuerdo de los periodistas sanjuaninos sobre Marcelo Araujo, la voz que cambió el relato futbolero
Despedida

"Nos marcó el camino": el recuerdo de los periodistas sanjuaninos sobre Marcelo Araujo, la voz que cambió el relato futbolero