Comenzó el juicio contra los dos acusados del crimen en Rivadavia tras un partido de fútbol

A casi un año del trágico suceso que conmocionó a la zona de Marquesado, este lunes dio inicio el debate oral y público contra Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez , señalados como los responsables del homicidio de Diego Andreoni . El tribunal, integrado por los jueces Mabel Moya (presidenta) y los vocales Guillermo Adárvez y Javier Figuerola, comenzó a recibir las primeras declaraciones en una jornada marcada por el hermetismo de los imputados.

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El inicio del juicio llega tras una etapa de instrucción donde la Fiscalía, la defensa y la querella mantuvieron fuertes discrepancias respecto a la calificación legal. Mientras que el Ministerio Público Fiscal sostiene la acusación por homicidio simple , la defensa de uno de los involucrados intentó, en instancias previas, que el caso se encuadrara bajo la figura de homicidio en riña , una calificación que prevé una escala penal considerablemente menor. Finalmente, la elevación a juicio se mantuvo bajo la acusación más grave, lo que pone a los detenidos frente a una posible pena de 8 a 25 años de prisión.

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En esta primera audiencia, la novedad principal fue que los dos acusados optaron por no declarar, haciendo uso de su derecho constitucional de mantenerse en silencio frente a los magistrados. El desfile de testigos comenzó con la comparecencia de los efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento inicial y en las pericias de rigor tras el ataque ocurrido en marzo de 2025.

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Según la reconstrucción del hecho, la disputa fatal se desencadenó tras un partido de fútbol en una cancha del departamento Rivadavia. Lo que comenzó como un altercado deportivo escaló rápidamente fuera de los límites del campo de juego, culminando en la agresión que le costó la vida a Andreoni. La fiscalía buscará demostrar que existió una intención directa de terminar con la vida del hombre, basándose en la mecánica del ataque y los testimonios recolectados.

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Para este martes se espera una jornada clave en la sala de audiencias, ya que comenzarán a declarar los testigos presenciales que se encontraban en la cancha al momento de la gresca. Estos relatos serán fundamentales para determinar el grado de participación de Castro Agüero y de Gómez en el desenlace fatal.