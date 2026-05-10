Golpe a las picadas ilegales en 25 de Mayo: secuestraron 18 motos y autopartes

En un importante operativo desplegado el viernes por la tarde, personal de la Comisaría 9ª concretó una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento 25 de Mayo, logrando el secuestro de 18 motocicletas vinculadas a picadas ilegales, maniobras peligrosas y ruidos molestos. Los procedimientos se realizaron bajo las directivas del Juzgado de Paz local, tras una investigación exhaustiva motivada por las constantes denuncias sobre la alteración del orden público y el uso de caños de escape antirreglamentarios.

El accionar policial abarcó zonas estratégicas como Villa Yanello, Calle 2 y 23, Calle 24 entre Calle 2 y 3, Calle 3 pasando Calle 25, y Villa El Tango. Como resultado de las irrupciones, los efectivos no solo incautaron los rodados mencionados, sino también dos cuadros de moto, un motor de ciclomotor y dos bicicletas rodado 29. Según informaron fuentes vinculadas al caso, la mayoría de las unidades presentaban modificaciones estructurales y escapes fuera de norma.

image La totalidad de lo secuestrado se encuentra bajo la revisión de los peritos de la Planta Verificadora para establecer su identificación fehaciente y determinar si registran pedidos de secuestro. Ante esta situación, desde la Comisaría 9ª solicitaron a los vecinos que hayan sufrido el robo de un vehículo de estas características que se acerquen a la sede policial para realizar el reconocimiento correspondiente de los efectos recuperados.

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