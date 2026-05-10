domingo 10 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera División

Con un gol del sanjuanino Francisco Álvarez, Argentinos Juniors venció a Lanús y se metió en cuartos

Alan Velasco fue el autor del otro tanto con el que el Bicho derrotó al Granate en La Paternal. Ahora se medirá a Huracán

Por Agencia NA
Francisco Álvarez celebra su tanto convertido ante Lanus.

Francisco Álvarez celebra su tanto convertido ante Lanus.

Argentinos Juniors derrotó 2 a 0 a Lanús en el estadio Diego Armando Maradona y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde enfrentará a Huracán, que viene de eliminar a Boca en la Bombonera.

Lee además
liga profesional: a que hora y como ver en vivo a river, san lorenzo, racing e independiente
Agendando

Liga Profesional: a qué hora y cómo ver en vivo a River, San Lorenzo, Racing e Independiente
polemica futbolera: belgrano se burlo de talleres con un aviso funebre tras ganar el clasico
En las redes

Polémica futbolera: Belgrano se burló de Talleres con un aviso fúnebre tras ganar el clásico

El primer gol del partido llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Francisco Álvarez apareció libre en el área y conectó de cabeza un centro de Nicolás Oroz para vencer a Nahuel Losada y marcar el 1 a 0 para el equipo de La Paternal.

En el final, Alan Lescano aprovechó una gran salida de Román Riquelme y definió con clase para sentenciar el partido a los 50 del complemento.

Con la ventaja, el conjunto dirigido por Nicolás Diez administró el desarrollo del encuentro y resistió los intentos de Lanús, que buscó el empate con cambios ofensivos pero no logró quebrar la defensa local ni superar a Brayan Cortés.

El “Bicho”, que había terminado tercero en la Zona B con 29 puntos, hizo pesar la localía y confirmó su buen andar en el certamen, más allá de haber llegado a estos playoffs con el objetivo principal puesto en el campeonato local.

Lanús, por su parte, cerró una semana negativa: venía de caer 4 a 0 ante Always Ready por la Copa Libertadores y ahora quedó eliminado del Apertura, por lo que deberá reacomodarse rápido en el plano internacional.

Con esta victoria, Argentinos cortó la racha de triunfos visitantes que venía marcando el inicio de los octavos de final y se metió entre los ocho mejores del campeonato.

En la próxima instancia, el equipo de La Paternal enfrentará a Huracán, que dio el golpe ante Boca, en una llave que se jugará el martes 12 de mayo, con sede y horario a confirmar.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

La fiebre de las figuritas tiene su templo en San Juan: el kiosco donde todos buscan a Messi

Universitario se quedó con el clásico y cerró el Provincial con un triunfazo

A los 12 años, Faustino Oro hizo historia: es el nuevo Gran Maestro del ajedrez mundial

Con bastón, una silla y el corazón verdinegro: a los 86 años emocionó a todos para ver a San Martín

Copa Argentina: San Martín hará hasta 18 horas de viaje y Platense solo 1 tras el cambio de sede

Con sello sanjuanino: Manu Cúneo marcó un try en la derrota ajustada de Los Pumitas ante Australia

El viento sur pegó fuerte en San Juan y tiró parte del muro del Jockey Club

Sin silbato y con banderines: la experiencia de los árbitros sanjuaninos en el Panamericano de Futsal de Sordos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
polemica futbolera: belgrano se burlo de talleres con un aviso funebre tras ganar el clasico
En las redes

Polémica futbolera: Belgrano se burló de Talleres con un aviso fúnebre tras ganar el clásico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas
Antecedentes

Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas

Dejó su auto en un estacionamiento y desapareció: se lo había llevado una grúa
Insólito hecho en Capital

Dejó su auto en un estacionamiento y desapareció: se lo había llevado una grúa

Planean sacar las esculturas en troncos de árboles de la Calle de los Enamorados en Barreal, para preservarlas.
Cambio histórico

¿Adiós a un símbolo?: planean sacar las esculturas en árboles de la Calle de los Enamorados, en Barreal

Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera
Minuto a minuto

Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final
Primera Nacional

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final

Te Puede Interesar

Zonda, con el regreso de un viejo conocido y ¿el cierre de la primera alianza para el 2027?
Mapa político

Zonda, con el regreso de un viejo conocido y ¿el cierre de la primera alianza para el 2027?

Por Ana Paula Gremoliche
Escándalo y detención en Chimbas: se negó a pagar la cuenta en un bar y cayó preso por portar un revólver
Flagrancia

Escándalo y detención en Chimbas: se negó a pagar la cuenta en un bar y cayó preso por portar un revólver

El proyecto de cobre ubicado en Calingasta -Los Azules- presentó en octubre del año pasado su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Minería

Un factor inesperado que puede acelerar la rentabilidad de un proyecto de cobre sanjuanino

El asesinato sin explicación que conmocionó al barrio Güemes de Rawson
Historias del Crimen

El asesinato sin explicación que conmocionó al barrio Güemes de Rawson

Cómo funciona el banco de prótesis que agiliza las altas médicas en hospitales de San Juan
Salud pública

Cómo funciona el banco de prótesis que agiliza las altas médicas en hospitales de San Juan