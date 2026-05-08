"Chiqui" Tapia ayudará económicamente a Sportivo Rivadavia a levantar la pared que se derrumbó por el viento Zonda

Alegría enorme para Sportivo Rivadavia tras los destrozos que dejó el viento Zonda. Según le confirmó una alta fuente a a Tiempo de San Juan , Claudio 'Chiqui' Tapia realizó una importante donación de dinero para colaborar con la reconstrucción de la pared que se desplomó en el club durante el temporal del miércoles por la noche.

Primera Nacional San Martín quiere ganar y acomodarse: a qué hora juega y dónde ver el partido

Al otro día de los destrozos, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría tomó conocimiento de los daños que sufrió la institución de La Bebida y rápidamente se mostró interesado en ayudar . La colaboración económica será destinada para que Verónica Alfaro, presidenta del 'Rojo', pueda comenzar cuanto antes con las tareas para volver a levantar el sector afectado.

image

El derrumbe ocurrió sobre uno de los muros ubicados del lado de calle Comercio, donde el intenso Zonda terminó venciendo parte de la estructura. Desde el primer momento, dirigentes, colaboradores y personal municipal trabajaron en la limpieza y acondicionamiento del lugar para garantizar que las actividades deportivas continuaran desarrollándose con normalidad.

image

"Gracias presidente. Siempre humilde y de gran corazón", escribió emocionada Verónica Alfaro, la máxima dirigente de la institución.