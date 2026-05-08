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El sanjuanino que desvela a Boca y Racing: quién es la joya de 21 años que podría volver a Primera

El defensor surgido en San Juan es uno de los puntos altos de Godoy Cruz y ya aparece en el radar de dos gigantes del fútbol argentino de cara al próximo mercado de pases.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con apenas 21 años, Mateo Mendoza empezó a transformarse en uno de los nombres jóvenes más interesantes del ascenso argentino. El defensor sanjuanino, que actualmente juega en Godoy Cruz, despertó el interés de Boca Juniors y Racing Club, dos de los gigantes del fútbol nacional que ya lo siguen de cerca pensando en el próximo mercado de pases.

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El zaguero central atraviesa un gran presente en el Tomba y se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo mendocino en la Primera Nacional. Sus actuaciones, personalidad y firmeza defensiva hicieron que rápidamente comenzara a aparecer en el radar de clubes grandes.

Según trascendió desde Mendoza, tanto Boca como Racing realizaron sondeos por el futbolista de cara a la ventana de incorporaciones que se abrirá en agosto. Por ahora no hubo ofertas formales, aunque en Godoy Cruz saben que será difícil sostenerlo si el interés avanza.

Mendoza es considerado una de las grandes proyecciones del club y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028, una situación que le permite al Tomba mantener una posición fuerte en cualquier negociación futura.

Mientras su nombre empieza a instalarse entre los equipos más importantes del país, el defensor sanjuanino mantiene el foco en el presente deportivo y en la campaña de Godoy Cruz, aunque el salto a Primera División parece estar cada vez más cerca.

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