Fin de semana cargado de deporte en San Juan: automovilismo, running, futsal y mucho más

San Juan vivirá un fin de semana a puro deporte con una agenda cargada de actividades competitivas y recreativas que se desarrollarán entre este viernes 8 y el domingo 10 de mayo. Automovilismo, karting, ciclismo de montaña, running, básquet, futsal y hockey serán algunas de las disciplinas protagonistas.

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Uno de los eventos más esperados será el regreso del Zonal Cuyano al Autódromo El Zonda-Eduardo Copello. La categoría disputará la tercera fecha de la temporada 2026 en el mítico circuito sanjuanino, con presencia de pilotos locales y regionales. La actividad se desarrollará durante todo el fin de semana y marcará una nueva cita fuerte para los fanáticos del automovilismo.

El karting también tendrá acción con la primera fecha de la Copa Prokart 2026, que se correrá en La Pista Kart, en Pocito. Participarán pilotos de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja en un campeonato regional que promete gran convocatoria.

Otro de los platos fuertes será el Campeonato Nacional de Ruta 10K, cuya cuarta fecha se disputará este domingo 10 de mayo en San Juan. La competencia reunirá atletas de distintos puntos del país y contará con la organización de la Federación Atlética Sanjuanina junto a la Confederación Argentina de Atletismo.

El ciclismo de montaña tendrá protagonismo con la tercera fecha de la Copa Argentina de Cross Country Olímpico (XCO), que se correrá en el Circuito Parque Quebrada de Zonda. Se espera la presencia de competidores de diferentes categorías y provincias.

En futsal, este viernes se disputará la última jornada del Panamericano de Sordos en el estadio Aldo Cantoni. La Selección Argentina masculina llega con chances de quedarse con el título y enfrentará a Perú desde las 20, con entrada gratuita.

El básquet también tendrá un calendario intenso durante todo el fin de semana, con partidos correspondientes a distintas categorías organizadas por la Federación de Básquetbol de San Juan.

Además, el Centro de Educación Física N°20 “La Granja”, en Santa Lucía, será sede de nuevas jornadas deportivas amateurs y sociales. El sábado habrá partidos de hockey sobre césped y vóley, mientras que el domingo continuará la actividad de hockey en categorías máster, mamis y social.

De esta manera, San Juan volverá a posicionarse como una de las provincias con mayor movimiento deportivo del país, ofreciendo propuestas para atletas, clubes y fanáticos de todas las edades.