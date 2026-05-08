Ian Lucas llega por primera vez a San Juan: música, invitados y un show que ya empezó a revolucionar todo

La noticia explotó en redes sociales y generó una verdadera revolución entre miles de seguidores sanjuaninos: Ian Lucas llegará por primera vez a San Juan como parte de su esperada gira “Tour 2026 Argentina”.

La confirmación llegó desde la propia productora del influencer y cantante, que anunció oficialmente el inicio de la primera gira nacional de su carrera. “Es un orgullo presentarles esto. Su primera gira, y vamos por las 24 provincias del país”, publicaron en redes sociales junto al video promocional del tour.

En ese anuncio aparece San Juan como una de las provincias elegidas, algo que rápidamente generó furor entre los fanáticos del creador de contenido, uno de los jóvenes más populares de las redes sociales en Argentina.

Ian Lucas viene construyendo una enorme comunidad desde hace años. Con millones de seguidores entre TikTok, YouTube e Instagram, se transformó en uno de los influencers juveniles más fuertes del país, incluso de Latinoamérica. Además, comenzó su carrera desde muy chico y también tuvo pasos por la actuación, participando en proyectos vinculados a Disney.

En paralelo, el joven se metió de lleno en la música, una faceta que ahora llevará a los escenarios con un show propio pensado especialmente para sus seguidores. Su popularidad creció todavía más este año luego de consagrarse campeón de MasterChef Celebrity Argentina.

El propio Ian Lucas compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para anunciar esta nueva etapa. “Llegó el momento de conocernos. Ustedes siempre estuvieron para mí y ahora es el momento de estar yo para ustedes”, expresó.

Y agregó: “Hace años que quiero ir por todas las provincias de mi país, de la primera hasta la última, a conocerlos a ustedes y nunca pude hacerlo. Estoy muy nervioso y emocionado de contarles que por primera vez, después de más de 10 años grabando videos, voy a hacer mi primer show solo”.

Según adelantó, el espectáculo contará con música, bailarines, juegos, invitados especiales, grabación de contenido en vivo y “muchas sorpresas” preparadas especialmente para sus fans. “Vamos a estar recorriendo todo el país”, aseguró el influencer, quien además adelantó que próximamente también podrían sumarse otros países a la gira.

Por el momento todavía no se confirmaron fechas ni el lugar donde se realizará el show en San Juan, aunque desde la organización adelantaron que la próxima semana comenzarán a anunciarse las primeras presentaciones del tour.

Mientras tanto, las redes sociales ya explotaron y la expectativa crece entre adolescentes y jóvenes sanjuaninos que siguen a Ian Lucas desde hace años y ahora tendrán la posibilidad de verlo cara a cara por primera vez en la provincia.