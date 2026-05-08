La sorpresiva declaración de Lionel Messi antes del Mundial: "Hay selecciones que llegan mejor que Argentina"

A semanas del comienzo del Mundial 2026, Lionel Messi dejó una declaración que rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos. El capitán de la Albiceleste analizó el presente de las principales selecciones y aseguró que hay equipos que llegan mejor posicionados que Argentina para pelear por el título.

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“Sabemos que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor. Hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino. Esta Argentina va a competir como siempre”, expresó Messi en una entrevista con el Pollo Álvarez.

El rosarino mencionó a France national football team como una de las selecciones más fuertes de cara al certamen. “Francia está muy bien otra vez, tiene jugadores de muchísimo nivel”, sostuvo.

Además, destacó el potencial de Spain national football team y Brazil national football team. Sobre el conjunto brasileño, remarcó que “aunque no esté en su mejor momento, siempre es candidato”.

Messi también incluyó entre los aspirantes al título a Germany national football team, England national football team y Portugal national football team.

De todas maneras, el campeón del mundo se mostró confiado en el grupo que dirige Lionel Scaloni y valoró la mentalidad competitiva del plantel. “Hay chicos que vienen con lesiones o falta de ritmo, pero este grupo siempre quiere ganar y deja todo”, afirmó.

La Selección argentina debutará en el Mundial el próximo 16 de junio frente a Argelia, en el inicio del camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.