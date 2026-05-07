Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" será el himno oficial del Mundial 2026 y así suena

La artista colombiana Shakira volverá a estar ligada al evento deportivo más importante del planeta. Desde el mítico Estadio Maracaná, confirmó que su nueva canción, “Dai Dai”, será el himno oficial del Mundial de Fútbol 2026.

La próxima Copa del Mundo se jugará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y marcará un nuevo capítulo en la histórica relación de la cantante con el fútbol.

La noticia fue anunciada por la propia artista a través de Instagram, donde publicó un adelanto del videoclip grabado en el Maracaná. “Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14/5. ¡Estamos listos!”, escribió.

Embed - Shakira on Instagram: "From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @fifaworldcup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! @burnaboygram" View this post on Instagram

El video oficial verá la luz el próximo 14 de mayo y, según las primeras imágenes difundidas, tendrá una fuerte impronta latinoamericana, con coreografías, colores vibrantes y escenas relacionadas con el fútbol.

No será la primera vez que Shakira deje su huella en una Copa del Mundo. En Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 alcanzó un éxito global con “Waka Waka (This Time for Africa)”, considerado uno de los himnos más recordados de la historia de los mundiales.

Luego, durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, volvió a convertirse en protagonista con “La La La”, canción que acompañó gran parte del torneo. Incluso, ya había participado en la clausura de Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 interpretando “Hips Don’t Lie” junto a Wyclef Jean.

Con “Dai Dai”, la barranquillera buscará repetir el impacto mundial que logró con sus anteriores canciones vinculadas al fútbol y volver a convertirse en una de las voces más representativas de la Copa del Mundo.