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Hay finalista

PSG eliminó al Bayern Múnich y va por el bicampeonato de la Champions

El conjunto parisino hizo valer la ventaja de la ida, empató en Múnich y se metió en una nueva final europea, donde buscará defender el título.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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París Saint-Germain volvió a demostrar su peso en Europa y se metió en la final de la UEFA Champions League. Tras el impactante 5-4 conseguido en la ida, el equipo de Luis Enrique empató 1-1 ante Bayern Múnich en el Allianz Arena y selló su clasificación a la definición del torneo, que se disputará en Budapest.

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El conjunto francés pegó de entrada con un gol de Ousmane Dembélé y, a partir de ahí, supo sostener la ventaja global en un partido intenso. Si bien Harry Kane logró el empate para los alemanes sobre el final, no alcanzó para torcer la historia. Con personalidad y oficio, el PSG cerró la serie y ahora irá por el bicampeonato.

En la final lo espera Arsenal, que dejó en el camino a Atlético de Madrid tras imponerse 2-1 en el global. Será una definición de alto vuelo en la capital húngara, donde el equipo parisino intentará repetir lo hecho en 2025 y seguir marcando una era en el fútbol europeo.

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