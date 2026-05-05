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Hay vencedor

El Atlético Madrid de los argentinos, afuera: Arsenal ganó por la mínima y jugará la final de la Champions

El Colchonero del Cholo Simeone perdió 1-0 ante Gunners, por la vuelta de semifinales de Champions. Tras el empate en uno en la ida, el local se aferró a la mínima y logró sacar boleto a la última cita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Atlético de Madrid de Diego Simeone se despidió de la Champions League tras caer 1-0 ante Arsenal en el Emirates Stadium, en el partido de vuelta de las semifinales. Luego del empate 1-1 en el Metropolitano, el conjunto inglés hizo valer la localía y, con un gol de Bukayo Saka sobre el cierre del primer tiempo, selló su clasificación a la gran final.

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El equipo dirigido por el Cholo no logró torcer la historia en Londres, pese a contar con presencia argentina en cancha: Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Thiago Almada sumaron minutos en un partido en el que el Colchonero necesitaba al menos un gol para forzar el alargue. Sin embargo, le faltó claridad en los metros finales y terminó pagando caro la efectividad del rival.

De esta manera, Arsenal sacó boleto a la final de la Champions, que se disputará en Budapest, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. Para el Atlético, en tanto, el sueño europeo volvió a quedar trunco en la antesala de la definición.

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