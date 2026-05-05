San Juan será sede del 3 Days Enduro FIM Argentina 2026

San Juan se prepara para recibir por primera vez el 3 Days Enduro FIM (Federación Internacional de Motociclismo) Argentina 2026 , la competencia más importante del país en esta disciplina. Inspirado en el formato internacional de los Six Days of Enduro, el evento reunirá a pilotos de todas las provincias que competirán representando a sus equipos, clubes y selecciones.

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La competencia será durante los días 15, 16 y 17 de mayo de 2026 y busca potenciar el desarrollo del enduro argentino, consolidando el crecimiento del deporte a nivel nacional y proyectando nuevos talentos hacia el plano internacional.

Circuitos:

Los recorridos combinarán distintos tipos de terreno característicos de la provincia en los departamentos de Rivadavia y Ullum, ofreciendo un escenario ideal para una competencia de nivel nacional, con sectores técnicos y tramos de alta exigencia física.

Paddock:

El área Paddock se desarrollará en el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Categorías y premios:

El evento contará con diversas categorías, entre ellas: Trofeo Nacional, Juvenil, Damas y equipos de clubes, incluyendo divisiones Master. Cada provincia podrá presentar sus equipos para competir por el título de campeona argentina de enduro.

Además, se premiará el rendimiento individual de los pilotos con medallas de oro, plata y bronce, según su desempeño en relación al mejor tiempo de la competencia, reconociendo así el nivel y la superación deportiva de cada participante.